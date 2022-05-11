Челябинский перевозчик объяснил перебои в работе популярного маршрута

Жители Челябинска пожаловались на отсутствие возможности уехать с ЧМЗ в район железнодорожного вокзала в вечернее время. По их словам, транспорт в этом направлении не ходит уже после 20 часов.

Сообщение об этом появилось в группе «А.Л. Текслер, Помоги!» во «ВКонтакте».

«Надежда умирает последней. Из Металлургического района до ж/д вокзала нет ни одного автобуса кроме 92-го и 72-го маршрутного такси. Эти перевозчики сами выбирают себе интервал и график движения. После 20 часов с ЧМЗ в сторону ж/д просто не уехать, соответственно в обратном направлении так же. Разберитесь с ситуацией», - пишет житель областного центра Андрей Князев.

В комментариях подписчики отмечают, что в это же время нельзя дождаться не только маршрутных такси, но и автобусов.

Маршруты № 92 и 72 обслуживают ООО «Консул» и ООО «ЧелябАвтобус» соответственно. Согласно реестру муниципальных маршрутов, от ост. ЧМК последняя 92-ая маршрутка должна отправляться в 22:00, после 20:30 интервал между рейсами составляет 10-12 минут. Время отправления последнего автобуса № 72 от ост. ЧМК – 21:30, интервал между рейсами – 15-17 минут.

По словам руководителя ООО «ЧелябАвтобус» Александра Полянина, основная причина перебоев в движении маршруток – временный кадровый дефицит.

«Проблема, действительно, существует. В настоящий момент нам не хватает порядка 10 водителей, пятеро болеют, ещё пять – это недобор. Из-за этого в вечернее время возникают провалы в графике. В ближайшее время мы эту проблему устраним», - заверил Александр Полянин.

Директор компании добавил, что с проблемой нехватки кадров предприятие сталкивается периодически. Так, например, большой некомплект был в пандемию, когда водители массово уходили на больничный. Тогда приходилось снимать людей с других маршрутов либо объединять один-два экипажа.

Александр Полянин подчеркнул, что соблюдение графика движения транспорта контролируется с помощью системы ГЛОНАСС, однако в последнее время из-за санкций в работе сервиса происходили сбои – терминалы показывали некорректные треки. Сейчас сложностей в отслеживании машин не возникает.

Оперативно получить комментарий руководителя ООО «Консул» Яна Каминского, к сожалению, не удалось.

Напомним, что с первого апреля в Челябинской агломерации стартовал второй этап транспортной реформы. В рамках перестройки системы транспортного сообщения был отменён ряд трамвайных и троллейбусных маршрутов, что вызвало критику со стороны горожан. Что касается автобусов, то с начала апреля изменилась схема движения автобуса №2 «Мехколонна - Петра Столыпина», сократился интервал движения автобуса № 81 «Чистопольская – ПКиО», а на маршрут № 483 «ПКиО – Старокамышинск» вывели дополнительные машины.