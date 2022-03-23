Челябинцы жалуются Наталье Котовой на отмену важных маршрутов общественного транспорта

Жители Челябинска начали жаловаться мэру Наталье Котовой на отмену важных маршрутов общественного транспорта с первого апреля текущего года (это будет второй этап транспортной реформы в Челябинской агломерации).

В частности, сегодня, 23-го марта, в группе «Пусть Котова знает!» в ВКонтакте появилась жалоба на отмену троллейбусного маршрута №15 «Молдавская - ЧМК». Данное известие шокировало автора поста. Вот что было написано по этому поводу:

«Доброе утро! Сегодня в новостях пишут, что отменяют 15-й троллейбус, который идет на ЧМЗ. Получается, все, кто живет по Комсомольскому проспекту (например, остановка «Улица Ворошилова»), должны будут пользоваться только 24-й маршруткой, которая и так всегда полная по утрам, а из-за отмены 15-го троллейбуса в нее вообще теперь будет не залезть. Больше на данном участке на ЧМЗ ничего не ходит, только пересадки, а с такими ценами денег на пересадки у людей нет! Если отменяете троллейбус, пускайте еще маршрутку, дублирующую 24-ю. Раньше хоть 60-я маршрутка еще ходила, и ее теперь нет. 31-й автобус… Так у него вообще другое направление маршрута, совсем не 15-го троллейбуса. Это же полное издевательство над людьми, которые добираются на работу своим ходом. Для кого создаются удобства - непонятно, но точно не для обычных людей!».

Отметим, сильное негодование у жителей Челябинска вызвала и грядущая отмена восьмого трамвайного маршрута «Завод имени Колющенко – улица Чистопольская». Горожане, которые многие годы ездили на любимой «восьмерке», возмущены этим решением до глубины души. Это исторический, популярный городской маршрут: «восьмерка» была в Челябинске всегда. Кроме того,к примеру, от областного суда до железнодорожного вокзала можно будет доехать только на "пятерке", остальные маршруты - с пересадкой. Бюджету хорошо, людям плохо.

При этом чиновники заявляют, что данное решение позволит стабилизировать работу трамвайных маршрутов №5, 6, 7, 12, 18, 22. С первого января на восьмом маршруте уже сократили количество рейсов – на сегодня курсирует лишь четыре вагона с интервалом движения 32 минуты.

Отметим, в предстоящую пятницу, 25-го марта, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров будет отвечать на вопросы населения об изменении схемы движения общественного городского транспорта в прямом эфире одного из СМИ.