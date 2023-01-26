Челябинский студотрядовец предложил Владимиру Путину провести на Донбассе всероссийскую студенческую стройку

Студент химического факультета Челябинского государственного университета Егор Байрич, боец студотряда «Вавилон», предложил президент РФ Владимиру Путину провести на освобожденных территориях всероссийскую студенческую стройку.

Такое предложение молодой человек, участвовавший в восстановлении мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донецкой Народной республике, озвучил на встрече с главой государства в Москве, которая состоялась в стенах МГУ по случаю Татьяниного дня и собрала студентов-активистов со всей России.

Волонтером Егор Байрич стал летом 2022 года, вместе с еще шестью бойцами студенческих отрядов Челябинской области отправившись восстанавливать Донбасс.

Владимир Путин отметил важность вклада студенческих отрядов страны в восстановление «Саур-Могилы» в ДНР.

«Мемориальный комплекс получился благодаря в том числе вашим усилиям, которыми можно гордиться. Спасибо вам за восстановление памятника», - сказал Владимир Путин, обращаясь к юным участникам встречи, в числе которых был и челябинец.

Сам Егор искренне гордится тем, что сумел внести вклад в восcтановление Донецкой Народной Республики.

Челябинский студент-химик рассказал о том, что студенческие отряды многие годы участвуют в строительстве объектов по всей стране, среди них олимпийские объекты в Сочи, космодром «Восточный».

«Накопился обширный опыт. Хотелось бы использовать его при восстановлении освобожденных территорий, а также - предложить провести на территориях всероссийскую студенческую стройку», - сказал Егор Байрич.

Владимир Путин назвал идею о проведении масштабной стройки хорошей, но при этом предложил пока ее отложить, потому что ситуация во многих территориях сложная, противник не считается ни с чем.

«Поэтому сама по себе идея правильная, и мы обязательно это сделаем в свое время, но надо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности», - подчеркнул глава государства.

Также Владимир Путин вспомнил свою молодость, когда он также приносил пользу Родине в составе студотрядов.

«Студенческие отряды в свое время, где-то в 1960-х годах, родились как движение, и ваш покорный слуга тоже принимал когда-то в этом участие. Ездили мы в различные регионы, в основном на Север, в Коми, работали и рубили лес для линий высоковольтных электропередачи прямо в тайге, дома строили. Напряженная была работа, тяжелая, но полезная», - поделился воспоминаниями с юными участниками встречи Владимир Путин, добавив, что студенческие отряды, несомненно, востребованы и сегодня, когда Россия восстанавливает освобожденные территории.

В свою очередь, Егор Байрич отметил, что в поездке на Донбасс его больше всего впечатлило то, как местные жители чтут память своей страны, историю.

«В разговоре с ними стало ясно, насколько важным объектом является для них мемориальный комплекс, как они им дорожат, и это придавало нам сил, мотивации: работали в две смены, можно сказать. Очень горжусь тем, что смог внести свой вклад в восстановление Донецкой Народной республики и хочу сказать спасибо всем, благодаря кому это стало возможным», - сказал челябинский студент.