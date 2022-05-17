Челябинский театр кукол заиграл новыми красками

В Челябинске после капитального ремонта открылся государственный театр кукол имени Вольховского.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, побывавший в преобразившемся храме искусства, высоко оценил произошедшие перемены.

«Знакомый многим с детства, теперь он выглядит по-другому: яркий, стильный и современный. Отлично оснащен. Дети точно полюбят это место, здесь им будет комфортно. Знаю по себе: эти эмоции сохраняются на всю жизнь», - написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

Глава региона выразил радость по поводу того, что в 2019-м году было принято решение о ремонте театра кукол.

«Как и обещал, постепенно отремонтируем все театры в нашей области. Большая помощь в этом начинании — национальный проект «Культура»», - отметил Алексей Текслер.

По словам директора Челябинского государственного театра кукол имени Вольховского Елены Ильченко, на капитальный ремонт здания в период с 2019-го по 2022-й год из федерального и регионального бюджетов было направлено свыше двухсот миллионов рублей.

После проведенного ремонта театр получил капитально отремонтированные системы отопления, водоснабжения, электрические сети, новые внутренние коммуникации.

Также, сообщила Елена Ильченко, в театре обновили системы безопасности, дымоудаления и пожаротушения, пожарной сигнализации, видеонаблюдения и вентиляции. Кроме того, был полностью обновлен сценический комплекс. В большом зале были установлены новейшие системы электроакустики и постановочного освещения.

Кроме того, обновили и цеха театра, а вот фасад оставили прежним, так как это исторический объект. Современный вид здание приобрело благодаря украсившей его внешней архитектурной подсветке.

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Специально для театра кукол компания из Санкт-Петербурга разработала и смонтировала огромную люстру в форме бабочек в гардеробном фойе. В большом зале теперь красуется композиция из 700 световых шаров, которые имитируют капли падающего дождя.

Интересные световые решения (за основу взята «сладкая» тема: конфеты, мороженое, зефир) реализованы и в буфете. На стенах зала – полосы, на полу – световые дорожки.

Как рассказала Елена Ильченко, все внутренние работы полностью завершены, однако у дирекции немало других идей, в том числе по созданию арт-объектов с механическими куклами.

Совместно с администрацией Калининского района уже обсуждаются варианты благоустройства сквера возле театра, которое будет начато в 2023-м году.

Елена Ильченко анонсировала, что на данном общественном пространстве будут и детская зона, и летняя эстрада – для показа несложных постановок. За малым залом театра коллектив учреждения культуры мечтает организовать летнее кафе.