Плюс одна косолапая: Челябинский зоопарк обрадовал новостью о спасении сестры Шкоды

Челябинский зоопарк порадовал своих многочисленных подписчиков по-настоящему замечательной новостью о спасении еще одного медвежонка – давней спутницы (а точнее – родной сестры) всеобщей любимицы Шкоды, которая приехала в столицу Южного Урала раньше на несколько месяцев и уже совершенно освоилась.

Напомним, в Челябинск Шкода (первая из пары блуждавших в поисках еды медвежат) приехала из окрестностей горнолыжного центра «Банное» осенью 2021-го года в возрасте около двух лет. Медведицу удалось поймать благодаря клетке-ловушке. На свободе косолапая питалась отходами – бродила еще с одним молодым медвежонком (тогда его, а точнее – ее, как выяснилось сейчас, поймать не удалось) рядом с заведениями общепита на границе с Башкирией, власти которой дали добро на отстрел животных, так как дикие звери находились в непосредственной близости от людей.

Челябинский зоопарк решил стать домом для обоих косолапых, но в результате счастье здесь обрела одна Шкода (второго медвежонка поймать не удалось). Попав в добрые руки сотрудников челябинского зоопарка, шкодливая красотка, оценив все прелести полезной для себя пищи, расцвела и похорошела. Прижилась она здесь легко и непринужденно. И именно на имя Шкода, которое очень подходит ее хитроватой и крайне любопытной натуре, медведица стала откликаться.

«А второй мишка, видимо, более осторожный, больше в поле зрения людей не появлялся. Признаться честно, мы опасались самого худшего, но были надежды, что мишка просто ушел дальше в горы, залег в спячку, в дальнейшем освоится в дикой природе и больше к людям не пойдет. На всякий случай на месте оставили клетку-ловушку, а волонтеры продолжили наблюдать за ситуацией», - рассказали в челябинском зоопарке.

Теперь история получила продолжение. Приводим ее полностью – так, как написано в сообществе «Челябинский зоопарк» в ВКонтакте:

«В начале апреля 2022-го года поступила информация от волонтера Леонида Гринюка о том, что второй медвежонок снова появляется в жилых массивах: разоряет помойки, не церемонится с частным имуществом и всячески баламутит местное население. Решено было действовать по отработанной схеме: на месте подготовили клетку-ловушку, а тем временем специалисты параллельно оформляли необходимые документы.

Сотрудники республиканской ассоциации охотников и рыболовов и охотинспектор минэкологии Башкирии восьмого апреля поймали медвежонка, тактика с ловушкой и приманкой сработала. Косолапого в качестве бонуса даже прокатили на подъемнике, когда спускали. Правда, в клетке, но у каждого бонуса своя техника безопасности.

А уже девятого апреля приехала команда зоологов и ветеринаров из челябинского зоопарка, чтобы оценить состояние хищницы (да, это тоже девочка) и транспортировать ее на новое место жительства.

Новоселка в первые же минуты начала обследовать новый вольер, особое внимание уделяя верхним ярусам и потолку. Даже успела пару раз приземлиться на мягкое место, но шила это не притупило. По душе медведице пришелся небольшой бассейн с едва подтаявшей водой и огромным куском льда по середине. Она многократно пыталась погрузить в него свои 60 килограммов пушистой фигуры и удобно устроиться в местном «джакузи». Судя по тому, как энергично малышка взялась за освоение новой территории - весна в этом году в зоопарке будет ооооочень жаркая.

Наши сотрудники отмечают, что у новой медведицы характер сильно отличается от характера Шкоды.

Новоселка осторожная и максимально неуклюжая, насколько это возможно для медведя. Зоологи величали ее Забавой. Впереди у косолапой длительная адаптация и необходимые карантинные мероприятия, после чего ее ждет воссоединение с сестрой. В ближайшем будущем мишки смогут переехать в современные просторные вольеры, ведь уже в этом году начнется строительство нового вольерного комплекса для косолапых. Как прошло «заселение», смотрим на видео и бонусом фотографии с первой фотосессии бурой красавицы. Правда, кличка ей подходит?».

Также сотрудники челябинского муниципального учреждения пояснили, почему косолапых сирот, судьба которых могла закончиться трагически (сначала все умилялись, охотно подкармливали милых и неуклюжих медвежат, но по мере взросления хищников эта ситуация стала представлять реальную угрозу для местных жителей), было решено поселить именно в зоопарке.

«Дело в том, что медвежата уже подросшие и имеют сформированное пищевое поведение. Для них человек – это, в первую очередь, источник корма. Реабилитировать для возвращения в дикую природу таких «ручных подростков» очень, так как по итогу они все равно будут возвращаться к пути «наименьшего сопротивления» и искать себе пропитание вблизи жилища человека», - подчеркнули в зоопарке.

Напомним, операция по спасению косолапых сестер проводилась в октябре 2021-го года при поддержке правительства Челябинской области и администрации Челябинска и по личному поручению губернатора Алексея Текслера.