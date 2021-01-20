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Челябинское УФАС проверит рекламу «С банным 2021!»

В Челябинске УФАС занялось изучением рекламы термального комплекса Баден-Баден «С *банным 2021!». По мнению антимонопольного органа, словосочетание может вызывать ассоциации с нецензурной бранью.

По данным антимонопольного органа, рекламная листовка появилась на подъезде многоквартирного дома в Челябинске. Перед словом «банный» на плакате изображен банный лист. Вместе с тем, аналогичную рекламу можно увидеть на щитах как по всему городу, так и на въезде.

«Челябинское УФАС России изучит данную рекламу на соответствие требованиям рекламного законодательства, а также запросит мнение членов Экспертного совета по рекламе», - рассказали в Челябинском УФАС.

Часть 6 статьи 5 Закона «О рекламе» запрещает использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений.

Для справки: Согласно части 6 статьи 5 Закона «О рекламе» в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.