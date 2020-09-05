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«Челябстройсервис» рассказал о проблемах с отловом бездомных животных и их возвращением в естественную среду

Фото: 
Хвостатый друг - помощь животным
Общество
Сегодня, 20:56
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Автор: 
Евгения Александрова

Компания ООО "Урал-Мегвэй", отвечающая за отлов безнадзорных животных в Челябинске и доставку их в муниципальный приют, плохо справляется со своими обязанностями - план данная организация не выполняет.

В апреле в приют (контракт на содержание, лечение, вакцинацию, кастрацию-стерилизацию бездомышей в этом году выиграл "Челябстройсервис") было завезено десять животных, в мае - 53, в июне - 90, в июле и августе по 73. 

По данным на четвертое сентября, "Урал-Мегвэй" отловил и доставил в приют 299 четвероногих (план на год составляет 1300 животных). В настоящее время в приюте находится 78 собак и 16 кошек.

"Для того чтобы выполнить план на текущий год, необходимо завозить около 150 животных ежемесячно. Отлов этого не делал все предыдущие месяцы. А сейчас вдруг решил, что ему нужно срочно выполнить план, и без конца строчит жалобы в экологию, заявляя, что у нас мало места в приюте, что мы не можем принять животных. А у нас около 80-ти процентов животных - это щенки, которых нельзя выпускать, пока они не подрастут. Отлов привозит в основном щенков, потому что их легко поймать, а агрессивных собак они не ловят. Боятся!", - рассказала агентству "Урал-пресс-информ" представитель ООО "Челябстройсервис" Елена Каткова.

По ее словам, на сегодняшний день выпущено 30 животных. Однако с возвращением четвероногих в прежнее место обитания существуют сложности: зачастую челябинцы не хотят, чтобы животных возвращали обратно. 

Есть проблемы и с бирками: четвероногие их часто срывают - "Челябстройсервис" в результате оставляет их у себя на лечение.

"Потом проблематично вернуть бирку обратно. Мы знаем, что животное опять может ее сорвать и тогда снова придется лечить им уши. Поэтому бездомыши так и сидят у нас. Стараемся пристроить их в добрые руки или приюты", - поделилась Елена Каткова.

"Челябстройсервис" говорит "большое спасибо" волонтерам за регулярную помощь. Добрые люди привозят в приют корма, лекарства. Очень многие животные были пристроены только благодаря волонтерам.

"Ветеринарные врачи сейчас у нас отличные. Постоянно лечат животных. Очень многих спасли. До нас, конечно, к животным никто так относился. В прошлые годы просто кошмар был. Финансов, конечно, постоянно не хватает, потому что, если все делать как надо (хорошо кормить, чтобы животные не сидели голодные, убирать за ними, лечить, оперировать четвероногих с травмами), денег нужно очень много. Мы стараемся изо всех сил!" - заверила Елена Каткова.

Представитель "Челябстройсервиса" обратилась к агентству "Урал-пресс-информ" с особой просьбой: рассказать челябинцам о рыжем красавце-коте - ласковом, очень милом и очень грустном. Котику срочно нужны любящие хозяева. Присмотритесь, может, именно вы захотите подарить бедняге дом?

 

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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