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Чем занять детей на новогодние праздники?
Общество
Сегодня, 14:20
Автор: 
Ольга Чабан

Рассказываем в нашем материале

Новый год – время чудес, время зажигать гирлянду и украшать елку сверкающими шарами, звездами и мишурой. Для детей это особенный праздник, когда раз в году можно подергать Деда Мороза за бороду из ваты и поводить хороводы с зайчиком и лисичкой. Но у родителей в новогодние дни много забот, и одна из них – куда сводить любимое чадо в праздники и как подарить ребенку сказочное настроение?

Урал-пресс-информ нашел для своих читателей замечательное новогоднее предложение от детского города мастеров «Мастерславль». Более 120 профессий и 3000 кв. м для детского развития и веселья – это «Мастерславль», уменьшенная копия настоящего города со своей особой инфраструктурой, законами и порядками. Здесь дети примеряют на себя разные профессии – от маляра, слесаря или пожарного до стоматолога, повара и флориста. Все как у взрослых – МФЦ, банк, почта, паспортный стол, коммунальная служба, больница и полицейское отделение. А на Новый год «Мастерславль» приготовил особенный квест для юных мастеров.

Ни для кого не секрет, что перед Новым годом у Дедушки Мороза дел невпроворот. Подарки ждут пока главный волшебник их отсортирует, упакует и отправит всем послушным детишкам. А ведь еще нужно украсить сани, разобрать письма от детей со всего света – ну и времечко. А тут еще, как назло, закружилась кутерьма странных происшествий – волшебный мешок бесследно исчез, письма перепутались, а машина для сортировки подарков сломалась! Дедушка Мороз, хоть и всесильный волшебник, но один со всем этим не справится. Он попросил мастерславичей прийти ему на помощь. Сыщики, пожарные и сотрудники почты откликнулись на его призыв, и теперь только от них зависит, наступит ли Новый год вовремя..

Помочь Деду Морозу можно будет с 16 декабря по 8 января. Дед Мороз будет рад как одному гостю, так компании от 12 человек. После 1,5-часового квеста ребята отправятся на зажигательную дискотеку в заснеженный лес, а затем посетят новогодние мастерские. Больше информации вы найдете здесь.

Для тех, кто хочет побольше времени провести с Дедом Морозом, с 6 по 10 января будет проходить зимний лагерь. У детей не будет времени скучать, потому что в программе лагеря – специальные мастер-классы, подвижные и настольные игры, посещение танцев, бассейна, трехразовое питание и многое другое!

Детский город мастеров «Мастерславль»

Г. Челябинск, ул. Молдавская, 10, 2-й этаж;

тел. 8 (351) 750–44–50;

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Автор: 
Ольга Чабан
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