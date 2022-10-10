Через неделю движение в центре Челябинска будет организовано по-новому

В Челябинске в следующий понедельник, 17-го октября, транспорт поедет по улицам Энгельса и Труда по-новому.

К изменению схемы организации движения на нескольких транспортных узлах в центральной части города подрядная организация комитета дорожного хозяйства приступит в предстоящие выходные.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, в схему организации движения будут внесены следующие изменения:

- запрет левого поворота с улицы Труда в сторону МФЦ (при движении от ТРК «Родник»). При этом на пересечении улиц Энгельса и Труда при движении от Свердловского проспекта будет организована задержка автотранспорта на десять секунд для осуществления беспрепятственного разворота и поворота налево в сторону МФЦ;

- запрет левых поворотов с улицы Энгельса на улицу Коммуны в обоих направлениях. Заезд на улицу Коммуны можно осуществить с улиц Володарского и Энтузиастов. Также на данном перекрестке будет изменен цикл работы светофорного объекта, что позволит исключить заторные ситуации по улице Коммуны от улицы Энтузиастов в вечернее время;

- увеличение разрешающего сигнала светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Энгельса в утренний час пик - при движении от улицы Коммуны, в вечерний час пик - в обоих направлениях. Это позволит сократить время задержек и увеличить пропускную способность перекрестка.

Изменения призваны увеличить пропускную способность на улице Труда от Северо-Крымской до Энгельса и по улице Энгельса от Труда до проспекта Ленина, а также снизить аварийность. С 14-го октября подрядчики начнут устанавливать необходимые дорожные знаки, дооснастят светофоры и отрегулируют их режим работы.

В администрации Челябинска отмечают, что вносимые изменения подтверждены компьютерной моделью: искусственный интеллект смоделировал оптимальную схему для организации движения на ключевых перекрестках, чтобы исключить заторовые ситуации на указанных улицах.