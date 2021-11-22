Число пользователей ВТБ Онлайн на Южном Урале выросло за год более чем на 40 тысяч человек

Количество клиентов ВТБ, использующих интернет-банк и мобильное приложение, в Челябинской области превысило 236 тысяч человек. За период с ноября прошлого года активных пользователей стало на 22% больше.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), 18 ноября ВТБ представил масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в четыре раза, до 500 тысяч одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы по QR для самозанятых, а также сервисы от партнеров.

«Приоритетами обновления этого года стали безопасность, удобство и новый функционал. Продукты и услуги ВТБ Онлайн выходят за пределы приложения, интегрируются с важнейшими государственными сервисами и упрощают их использование для клиентов, – отметил управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов. – За год число активных пользователей нашего мобильного и интернет-банка в регионе выросло на 43 тыс. Уверен, что новые возможности и надежность работы приложения сделают его еще более востребованным».

В общей сложности мобильным и интернет-банком ВТБ сейчас пользуются более 12 миллионов человек, что на четверть больше, чем год назад. По итогам 2022 года прогнозируется рост числа активных клиентов ВТБ Онлайн до 15 миллионов.