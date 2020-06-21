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Число случаев коронавируса в Челябинской области превысило 6 тысяч

Общество
Сегодня, 11:21
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 184 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что на 4,2% ниже аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 192). Суточное число выздоровевших остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 21 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 28 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 55 выздоровевших пациентов с коронавирусом (ранее выздоровело 135, 129, 149 и 172). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 200 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 38 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 116 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 74 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 42 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 674 пациента с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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