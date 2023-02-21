Число заболевших ковидом южноуральцев за неделю выросло почти в два раза

В Челябинской области за прошедшую неделю (с 13 по 19 февраля) подтверждено одна тысяча 768 новых случая коронавирусной инфекции, что на 81,9% больше аналогичного показателя предыдущей семидневки (с шестого по 12 февраля ковид подтвердили у 972 южноуральцев).

По данным регионального управления Роспотребнадзора, коронавирусом болеют в основном взрослые - 88,40%.

Отмечался рост заболеваемости во всех возрастных группах. Наибольшее повышение числа инфицированных зарегистрировано среди детей до года – в 2,86 раза (плюс 26 случаев). Количество заболевших среди детей от одного до шести лет выросло на 76%, школьников 7-14 лет – на 40%, подростков 15-17 лет – на 11 случаев.

Заболеваемость среди жителей 30-49 лет увеличилась почти в два раза (на 98,84%), среди южноуральцев 50-64 года – на 79,2%, среди старшего возраста (65 лет и старше) – на 60,4%.

В Магнитогорске заболеваемость также растет. Только за прошлую неделю было зарегистрировано 232 случая заболевания COVID-19, что на 114% больше, чем на предыдущей, сообщает городская администрация.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшую неделю выздоровело почти в 2,5 раза меньше человек, чем заболело – 757 пациентов (неделей ранее - 512 пациентов с ковидом).

За весь период пандемии переболели коронавирусной инфекцией 401 тысяча 189 человек, сумели справиться с ковидом 389 тысяч 44 жителя.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 526 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 247 жителей (по данным портала стопкоронавирус.рф) и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.