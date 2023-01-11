Что жители Челябинской области больше всего закупали в новогодние праздники

Накануне Нового года южноуральцы были заняты покупками. Повышенная активность была зафиксирована на сайтах аптек, где трафик вырос сразу в 1,6 раза. Помимо интереса к лекарствам и витаминам, жители активно заказывали продукты на дом и успевали оформлять заказы на маркетплейсах.

Самыми популярными днями для шопинга стали 29 и 30 декабря– трафик вырос на треть по сравнению с обычным днем месяца. Относительное затишье наступило 1 и 2 января, когда был зафиксирован наименьший объем передачи данных. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики по активности на нескольких десятках тематических сайтов.

Начиная с середины каникул жители Челябинской области начали проявлять повышенное внимание к онлайн-кинотеатрам, на которые во время подготовки к Новому году не оставалось времени. Начиная с 5 января трафик на них вырос в 3 раза по сравнению с началом года.

Мобильный интернет стал самым популярным каналом для поздравлений. Объем трафика вырос на 15% по сравнению с прошлым годом, тогда как традиционные голосовые вызовы снизились на 7%. Лидером среди мессенджеров стал Telegram с долей 69% от общего трафика приложений для общения. На втором месте расположился What’s App с показателем 29%, но при этом именно он уверенно выиграл по числу интернет-звонков.

Связисты заранее позаботились о качестве сети в период повышенной нагрузки. Так, для стабильной работы всех сервисов инженеры МегаФона применили новую технологию и повысили качество звонков в мессенджерах, а также заранее улучшили связь и передачу данных более чем в 200 местах Челябинска и городах области.

Трендом этих новогодних каникул стали поездки в теплые страны. Число туристов, отправившихся за рубеж, оказалось на 40% выше прошлого года, но по-прежнему отстает от показателей допандемийного 2019 года. Максимальный интерес туристы проявили к Таиланду и Индии: сменить мороз на солнце и море решили в 10 раз больше южноуральцев, абонентов оператора. На всплеск активности, скорее всего, также повлияла отмена коронавирусных ограничений на въезд в эти страны.

Повышенным спросом также стали пользоваться Индонезия, Иран, Армения и ОАЭ. Среди экзотических направлений – Мозамбик, Гватемала, Барбадос и Сенегал.