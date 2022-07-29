Чтобы локти потом не кусали: Текслер напомнил о вакцинации от COVID-19

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер главам муниципалитетов о вакцинации от COVID-19. Он отметил, что нужно вернуться к практике работы с учреждениями, в целом с организованными группами.

Об этом глава региона сказал на областном совещании в правительстве региона.

«Надо не забывать про вакцинацию. Она у нас идет, идет активно. У нас по-прежнему открыты пункты вакцинации, активно работают вакцинальные бригады. Нужно вернуться к практике работы с учреждениями, в целом с организованными группами. Я имею в виду и образовательные учреждения, вообще все организованные группы, которые у нас есть, надо с ними работать, проводить вакцинацию. Здесь, коллеги, без вас не обойтись. Чтобы мы с вами через месяц локти не кусали и не переживали за то, что оказывается ситуация более сложная, чем мы рассчитывали», - сказал Алексей Текслер.

Напомним, шестого июня 2022 года в Челябинской области отменили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. Постановление отменяет только обязательную вакцинацию отдельных категорий работников из групп риска, студентов и лиц старше 60 лет.

Добровольная вакцинация продолжается. В минздраве подчеркивают, что вакцинация и своевременная ревакцинация являются на сегодня единственной, по-настоящему действенной мерой профилактики COVID-19. «В условиях пандемии ставить прививку необходимо каждые полгода. Это позволит поддерживать напряженный иммунитет.