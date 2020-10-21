«Цифровой» Давид в Челябинске облачился в стильный деловой костюм и обзавелся планшетом

В Челябинске завершены работы по созданию ультрасовременного стрит-арта с изображением «цифрового» Давида итальянского скульптора Микеланджело.

Античный красавец облачился в стильный деловой костюм и обзавелся актуальными для каждого зумера (представителя поколения Z) атрибутами повседневной жизни: беспроводными наушниками и планшетом.

Для создания граффити компания «Ростелеком» предоставила фасад собственного здания на Комсомольском проспекте, 55, расходные материалы и спецтехнику.

Работа выполнена художниками «Graffiti Russia». На создание граффити ушло 120 литров краски.

«Отрасль связи пережила несколько технологических революций. Появление интернета позволило человечеству сделать фантастический рывок в развитии, по масштабам сопоставимый с эпохой Возрождения. Мы создали рисунок, который близок каждому и объединяет, а не противопоставляет прошлое и настоящее – Ренессанс и эру цифровизации. Думаю, новый стрит-арт особенно придётся по вкусу прогрессивной челябинской молодежи, следящей за современными тенденциями, и станет еще одним местом притяжения горожан», − отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Как отмечают в пресс-службе компании, поколение, родившееся после 2000-х, называют «нео-цифровыми аборигенами». Зумеры активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Для них цифровые сервисы и технологии -неотъемлемая часть жизни.

По прогнозам ученых, многие представители поколения будут заниматься инженерно-техническими вопросами, биомедициной, робототехникой и искусством.