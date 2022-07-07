Цыгане атакуют людей на подступах к железнодорожному вокзалу Челябинска

Жительница Челябинска в группе «Л.А. Текслер. ПОМОГИ!» выложила «крик души». Она написала, что на железнодорожном вокзале цыгане, как липку обобрали студента. Горожане возмущаются, а куда смотрит полиция и задаются вопросом, почему нет управы на цыганскую диаспору.

В социальной сети челябинка рассказала вот такую историю:

«Ребенка-студента цыгане окружили, за остановку отвели, обокрали. Забрали деньги, все сбережения, которые он собирал в течение года! Взрослые люди, стоящие на остановке никак на происходящее не реагировали. Ну неужели нет управы на цыганскую диаспору на железнодорожном вокзале? Где сотрудники полиции?», - написала женщина.

То, что на железнодорожном вокзале Челябинска постоянно промышляют цыгане, все горожане прекрасно знают. Знает и полиция.

«Однажды я помогла парню, попавшемуся в круг цыган. Но я сделала вид, что это мой сын. Когда парень начал доставать из карманов деньги, я бегом подбежала и якобы ругала, что он долго где-то ходит. Я взяла его за руку, вытащила из этого круга, цыганки замолчали. Парень, несмотря на жару, весь дрожал,был в холодном поту и ничего не соображал. Потом пришел в себя, поблагодарил. Оказывается, слез с проходящего поезда за продуктами. Почему нет полиции на ЖД вокзале, тоже загадка», - рассказывает Рима Зинурова.

«Как не видно полиции, вы попробуйте прикурить сигарету на входе в вокзал, они на вас как мухи слетятся, а на перрон без паспорта сейчас вообще не выйдешь, а если получится, то там их (полицейских) еще больше будет, главное достать сигареты», - говорит Вячеслав Добродушный.

«Просто нужно полицию заставить работать, они ведь на этом участке есть. За какую тогда работу они получают зарплату?», - задается вопросом Лариса Васяева.

Разбираемся, кто должен бороться с цыганским беспределом: обычная полиция или транспортная?

Основные функции транспортной полиции на сегодняшний день — осуществление проверок в случае возникновения происшествия на любом из подведомственных типов транспорта, а также на территории портов, вокзалов, аэропортов. Территория возле «Синегорья» - не их зона действия, а районной полиции. Вот тут и возникает некая, назовем ее так, «слепая зона» - между. Сообразительные цыгане выбирают нейтральную территорию.

«Если наши сотрудники видят совершение противоправных действий возле «Синегорья», они передают сигнал в полицию Челябинска», - рассказали в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

«Сотрудники ОР «Советский» регулярно доставляют в отдел полиции данных лиц для проверки их причастности к противоправным деяниям и для профилактики. В настоящий момент маршруты патрулирования наружных отрядов максимально приближены к месту концентрации данной категории граждан», - сказала руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Вот и получается, что вроде бы цыгане под присмотром, но, как говорится, у семи нянек дитя без глазу.

Несколько советов от полицейских. Известно, что, как правило, цыгане владеют методами гипноза. В идеале, чтобы не стать их жертвой, лучше обходить их стороной. Если к вам подходят цыгане, не стоит с ними заводить разговор и позволять им прикасаться к вам. Им нужен с вами контакт, постарайтесь не дать им такой возможности.

Также вам в помощь будет создание нестандартной ситуации. Цыгане обычно привыкли действовать по основному сценарию, и, если вы сделаете или скажете, что-то не логичное, противоречивое, они могут замешкаться, что будет вам на руку и у вас появиться время уйти. Как пример, используйте крылатые фразы из фильмов, сериалов, книг. Например, цыганка вам: «Эй, дорогой, позолоти ручку! Всю правду расскажу», а вы в ответ «Отстань старуха, я в печали».

Нельзя думать, что если нас встретила одна цыганка, то где-нибудь неподалеку нет «засадного полка», который ожидает удобного случая. В нужный момент цыганские собратья моментально выскочат откуда ни возьмись и окажут на жертву массированное давление.

Если же противоправное деяние уже произошло, и вы лишились денежных средств вследствие мошеннических действий, стали свидетелем или очевидцем преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию. Это можно сделать по телефонам дежурной части управления МВД России по городу Челябинску: 8 (351) 265-02-00, 266-14-14, 02.