Даже в колониях люди чувствуют себя свободней: Маргарите Павловой не понравилось в психбольнице Челябинска

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова совместно с представителями прокуратуры и минздрава посетила психбольницу Челябинска, откуда девятого сентября сбежали пациенты. «Ревизоров» интересовали условия пребывания пациентов.

23 сентября Маргарита Павлова, представители прокуратуры и минздрава посетили психбольницу, из которой сбежали ранее судимые пациенты. Они находились на принудительном лечении, самовольного покинули территорию психоневрологического диспансера девятого сентября. Одному из них 18 лет, а второму – 29. Беглецы были задержаны на следующий день. Одного из них полицейские обнаружили в парке в Металлургическом районе Челябинска. Он спокойно сидел на лавочке и кушал мороженое. Второй беглец гостил у своей мамы.

В ходе визита уполномоченного по правам человека стали известны подробности побега. Пропажу обнаружила санитарка, которая шла наливать воду в ведро. Она увидела, как мимо проходил больной с сигаретой, у которого их быть не должно. На вопрос где взял, пациент ответил, что «пацаны отдали, которые сбежали». Беглецы просто открыли окно ключом, который находится в быстром доступе, как требует пожарная безопасность на случай экстренной ситуации.

«Меня перевели в другое отделение. Там после лекарств, которые мне давали, мне постоянно хотелось в туалет, меня не пускали. У меня не оставалось другого выхода как ходить на постель. За это работники меня ругали и материли. Я же не собака, чтобы на привязи сидеть и по часам в туалет ходить. Я жаловался заведующей, но ничего не менялось. Еще на прогулку не пускали, я постоянно находился в палате, вот и решил убежать, а молодой просто за компанию со мной захотел, - рассказал один из сбежавших пациентов.

Маргарита Павлова также посетила отделения психоневрологической больницы, пообщалась с пациентами. В каждой палате она спрашивала, нет ли у них жалоб, водят ли на прогулки, есть ли комнаты отдыха и книги, вкусно ли кормят. По итогам визита было отмечено, что в больнице практически ничего нет для досуга пациентов. Лишь в некоторых отделениях есть полка с книгами и комнаты отдыха, где они могут играть в игры и смотреть телевизор в строго установленное время. В отделении общего типа для принудительных больных, откуда сбежали пациенты, кроме столовой и туалета ничего нет.

«Даже в колониях люди чувствуют себя свободнее. Я считаю, такое отношение к пациентам нарушением их основных прав, закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая гласит: «Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию». Надеюсь, после нашей проверки отношение персонала к людям, находящимся в больнице изменится», - прокомментировала Маргарита Павлова.

Сотрудникам, работающим в отделении, из которого сбежали пациенты, объявлен строгий выговор, также ответственные лица лишены премий и стимулирующих надбавок до конца года.