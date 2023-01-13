13.01.2023
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
13.01.2023
Из-за поломки самолета в аэропорту Магнитогорска задерживается вылет борта в Москву
13.01.2023
Челябинские прокуроры празднуют новоселье
13.01.2023
Магнитогорские метизники проявили чудеса изобретательности при создании креативных елок
13.01.2023
Челябинец попытался заработать на покупке акций и лишился почти миллиона рублей
13.01.2023
ММК-УГОЛЬ подарил новогоднюю сказку детям и ветеранам компании
Дед Мороз и его цифровые помощники приняли почти триста звонков от юных челябинцев
09.01.2023
«Ростелеком» определил топ самых прокачанных поселков Южного Урала
27.12.2022
Большинство любителей книг верят в волшебство Нового года
20.12.2022
Дед Мороз и цифровая Снегурочка ждут голосовых детских писем с пожеланиями
01.12.2022
«Ростелеком» и ПФР назвали лидеров всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
«По фану»: на берегу Шершней начали строительство горнолыжного склона
12.01.2023
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023