Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали

В преддверии Нового года Дед Мороз и Снегурочка поздравили водителей с наступающим праздником и напомнили о правилах движения на железнодорожных переездах в Оренбурге, Орске, Кургане, Златоусте и Челябинске.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в 2021 году количество нарушений ПДД водителями автотранспорта при пересечении железнодорожных переездов на полигоне ЮУЖД снизилось в 2 раза, но проблема безопасности остается актуальной

За 11 месяцев 2021 года на Южно-Уральской магистрали было зарегистрировано 428 нарушений водителями правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. Это в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда количество нарушений превысило 950 случаев.

Также отмечается снижение количества ДТП на переездах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2021 года на ЮУЖД произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, что на 4 случая меньше, чем в 2020 году. Из них 10 случаев – на железнодорожном переезде, 3 – вне переезда. В результате ДТП с начала 2021 года один человек погиб, 4 человека госпитализированы.

Особо можно выделить октябрь и ноябрь текущего года – за эти два месяца на железнодорожных переездах ЮУЖД дорожно-транспортных происшествий не зафиксировано. Подобный безаварийный период наблюдался в августе и сентябре 2020 года, за это время на переездах ЮУЖД также не было ни одного случая ДТП.

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Для снижения аварийности на переездах регулярно проводится информационно-разъяснительная работа в СМИ, а также профилактические акции для водителей.

Согласно ПДД, все участники движения обязаны руководствоваться одним из главных условий – железнодорожный транспорт имеет преимущество в движении перед остальными видами наземного транспорта. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути.