21.12.2021
Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали
21.12.2021
В Магнитогорске наградили лучших журналистов
21.12.2021
Специалист ГРЦ Макеева принял участие во Всероссийском космическом молодежном фестивале
21.12.2021
Челябинская область избавится от дефицита кадров в сельском хозяйстве
21.12.2021
Прокуратура Копейска встала на защиту престарелых с умственной отсталостью
21.12.2021
На заведующего кафедрой вуза Миасса завели уголовное дело за взятки
Дед Мороз и Снегурочка напомнили водителям правила пересечения железнодорожных переездов на Южно-Уральской магистрали
16.12.2021
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
13.12.2021
Начальник ЮУЖД Игорь Рязанов: системная работа и конструктивный диалог с грузоотправителями стали основой для повышения эффективности перевозок в 2021 году
09.12.2021
Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске
30.11.2021
90 единиц снегоуборочной техники готовы к работе на ЮУЖД в зимний период
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021