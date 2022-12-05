Дело разрушителя исторического здания на Труда, 97 передано судебным приставам

Собственником торгового дома «Братья Кузнецовы» на улице Труда, 97 в Челябинске, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, займутся судебные приставы.

В отношении владельца печально известного здания (сегодня от него осталась одна лишь стена с окнами) вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства. Причина – нежелание собственника исполнить решение суда по восстановлению памятника истории и культуры в центре мегаполиса.

Как напомнили в госкомитете охраны объектов культурного наследия Челябинской области, принадлежащее ему здание старинного торгового дома собственник почти полностью разрушил в 2014-м году.

После разрушения выявленного объекта культурного наследия его включили в государственный реестр. Собственник объекта попытался оспорить решение в суде, предъявив на исковое заявление госкомитета ОКН, просившего Арбитражный суд изъять многострадальный объект у горе-хозяина в пользу государства, встречный иск.

В 2016 году участники конфликта пришли к мировому соглашению, в соответствии с которым собственник остался владельцем торгового дома «Братья Кузнецовы» - с условием, что лично восстановит разрушенное здание.

Напомним, собственником исторического здания является не кто иной, как сын бывшего первого вице-губернатора Челябинской области - Владимир Дятлов-младший, которому летом 2016 года было предъявлено обвинение в уничтожении исторического здания.

Следствие считало, что, являясь директором Уральского НИИ абразивов и шлифования, Дятлов, в собственности которого находился взятый под охрану государства торговый дом на Труда, неоднократно получал от министерства культуры Челябинской области уведомления с требованием обеспечить сохранность здания, являющегося памятником архитектуры.

Однако Дятлов требования минкульта проигнорировал и с середины апреля по начало мая 2014 года заключил договор подряда на выполнение работ по сносу объекта. Подрядная организация демонтировала часть здания, что привело к уничтожению его исторической конструкции и нарушило стилевое единство исторической части города.

Дело о сносе было направлено в Центральный районный суд, однако ответственности за свои действия Дятлов-младший избежал – суд прекратил дело в связи с истечением срока давности.

В дальнейшем собственник получил задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешение на них. Госкомитет согласовал всю научно-проектную документацию.

Однако в ходе приемки противоаварийных работ специалисты учреждения обнаружили, что имели место нарушения и что выполненные работы не соответствовали проектной документации. Все эти факты были зафиксированы в заключении госкомитета охраны ОКН региона об отказе в приемке работ по сохранению исторического здания на Труда, 97.

В адрес исполнителя работ направили предписания об устранении выявленных нарушений, которые устранены не были, – собственник, Владимир Дятлов, не исполнил решение суда о восстановлении разрушенного им торгового дома, и теперь дело передано в службу судебных приставов.

СПРАВКА

Объект культурного наследия регионального значения «Торговый дом «Братья Кузнецовы» - это каменное здание, построенное в 1903-1904 годы на участке, принадлежащем троицкому купцу 1-й гильдии Василию Ильичу Кузнецову. В 1905 году на дворе уже значились: каменный одноэтажный дом, в котором три комнаты были заняты конторой, а большая часть - лавкой. Кроме этого, появились два деревянных флигеля по две комнаты и каменная кладовая. Все это принадлежало торговому дому «Братья Кузнецовы», владевшему мельницей. С большой долей вероятности, в лавке продавали муку.