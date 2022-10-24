Денис Рываев поздравил коллег с Днем профсоюзного работника Челябинской области

Челябинская область сегодня, 24 октября, отмечает День профсоюзного работника. По случаю праздничной даты виновники торжества с самого утра принимают поздравления.

От имени Челябинской областной организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации коллег-южноуральцев с профессиональным праздником поздравил председатель Денис Рываев.

«Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас с Днем профсоюзного работника! Профсоюзы были и остаются важнейшим объединением, обеспечивающим согласование и защиту интересов работников, создание достойных условий труда, сохранение социальной стабильности в обществе. Профсоюзные активисты - это общественники, энтузиасты, люди активной жизненной позиции, оптимисты и профессионалы, умелые организаторы и новаторы творческих дел, люди, безвозмездно работающие во благо своего коллектива, стремящиеся поддержать и защитить коллег в трудную минуту, оказать содействие в профессиональном росте», - сказал Денис Петрович.

Он отметил, что каждый день тысячи профактивистов области вносят вклад в общую цель - достижение достойного труда с достойной оплатой, труда в безопасных условиях, с достойными социальными гарантиями и достойной пенсией.

«Дорогие друзья, профсоюз - это мы, и наша задача - всегда быть на переднем фронте борьбы за человека труда. Челябинская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации глубоко признательна вам, уважаемые коллеги, за трудолюбие, терпение, верность и преданность нашему общему делу.

Искренне выражаю слова благодарности всем профсоюзным активистам за вашу деятельность и неустанный труд на благо человека труда, нашим ветеранам - за неоценимый вклад в развитие профсоюзного движения области.

Желаю вам и впредь занимать активную жизненную позицию, крепить и приумножать наши славные профсоюзные традиции, основанные на принципах справедливости, единства и солидарности. Успешной вам деятельности по защите социально-экономических прав трудящихся. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семьям!» - тепло поздравил Денис Рываев профсоюзных работников региона.