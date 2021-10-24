24.10.2021
Гехт: Пока мы не видим выхода на плато по заболеваемости COVID-19
24.10.2021
В Челябинской области свободно лишь 1,8% коечного фонда на ковидных базах
24.10.2021
Депутат Металлургического района откликнулся на просьбу челябинской зоозащитницы о помощи бездомным животным
24.10.2021
В затонувшей на территории Магнитогорска машине был только водитель
24.10.2021
Более 350 тысяч южноуральцев с ковидом прошли обследование в КТ-центрах
24.10.2021
Копейчанин Виктор Михайлов стал чемпионом мира по кикбоксингу
Депутат Металлургического района откликнулся на просьбу челябинской зоозащитницы о помощи бездомным животным
В Челябинске обсудили вопрос зонирования зеленой территории рядом с Тополиной аллеей
22.10.2021
В Челябинской области определен период нерабочих дней
21.10.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в октябре-ноябре
20.10.2021
Неработающих и невакцинированных пенсионеров предлагают отправить на самоизоляцию
20.10.2021
В Челябинской области пока не планируют увеличивать продолжительность осенних каникул
19.10.2021