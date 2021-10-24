Депутат Металлургического района откликнулся на просьбу челябинской зоозащитницы о помощи бездомным животным

Депутат Металлургического района Челябинска Сергей Малыгин поможет бездомным четвероногим обитателям поселка Старое Першино – народный избранник пообещал выделить из личных средств денежную сумму, необходимую для отлова и стерилизации бродячей собаки, которую – вместе с другими безнадзорными животными – подкармливают местные жительницы.

Как рассказала зоозащитница Зарина Батичко, речь идет об одной из собак, обитающих в частном полуразрушенном доме, о которых агентство «Урал-пресс-информ» уже писало ранее.

«Мы постоянно кормим этих собак: маму, папу, двоих щенков и еще одного рыжего пса. На днях я списалась с помощницей Сергея Малыгина Надеждой Сусловой, рассказала ей о том, что белую собаку за лето не смогли отловить и стерилизовать и что она опять беременная, к зиме должна ощениться. Надежда Борисовна не осталась равнодушной и привезла два мешка сухого корма. Спасибо ей за это большое. Также она созвонилась с Сергеем Александровичем Малыгиным, поговорила с ним о ситуации с нашими четвероногими подопечными, и он пообещал выделить средства на отлов и стерилизацию собаки. Кроме того, Сергей Малыгин сказал, что, когда наступят холода, он будет передавать нам мясную обрезь для бездомных животных», - рассказала Зарина Батичко.

По ее словам, на отлов и стерилизацию четвероногой необходимо около шести тысяч рублей.

«Мы очень благодарны Сергею Александровичу и Надежде Борисовне, что они не забывают нас и помогают по мере сил», - отметила Зарина Батичко.