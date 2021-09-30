Депутаты и общественники подарят пожилым челябинцам «Осеннее счастье»

В Челябинске завтра, первого октября, состоится благотворительный концерт «Осеннее счастье» для горожан с ограниченными возможностями здоровья, посвященный Дню пожилого человека.

По случаю праздника дорогих гостей порадуют духовой оркестр управления Росгвардии Челябинской области, ансамбль «Надежда», коллектив африканских артистов «Мама Азия», академия современного танца «Advance», вокалистки Лариса Бакиева и Лариса Лапай, которая также будет вести праздничный вечер, черлидеры, известные своими выступлениями на ледовой арене «Трактор».

Концерт состоится при поддержке депутата Государственной думы РФ Валерия Гартунга, челябинской городской думы и ее депутата Владимира Корнева - руководителя федерального направления Союза добровольцев России «Равные возможности», общества инвалидов Металлургического района, партии «Справедливая Россия-За Правду», движения «Сильная Россия» и «Гражданского комитета России».

Наслаждаться творческими номерами в культурно-досуговом центре ЧКПЗ на улице Уральской,1 будут около двухсот человек. Это челябинцы с ограниченными возможностями здоровья из обществ инвалидов Металлургического, Ленинского и Советского районов, домов престарелых, представители совета ветеранов Металлургического района, дети погибших защитников Отечества (участников Великой Отечественной войны), воспитанники детских домов, представители КТОСов «Аэропорт» и «Малый», Соцгорода и просто активные жители Металлургического района.

Начнется «Осеннее счастье» в 14 часов.