Депутаты «Справедливой России» обсудили с зоозащитницей проблемы содержания собак в городе

Депутаты-справедливороссы Законодательного Собрания Челябинской области обсудили проблемы, связанные с содержанием собак в городах области, с зоозащитником членом общественного координационного Совета по вопросам экологии при губернаторе Екатериной Карпенко.

Буквально накануне этой встречи пришла очередная новость из Копейска, где школьник чудом избежал собачьей агрессии. Между депутатами и Екатериной Карпенко состоялась заинтересованная дискуссия: почему страдает реализация уже имеющихся нормативных актов, как найти компромисс между гуманностью и наведением порядка на наших улицах? Но порой речь шла не столько о «прорехах» в законодательстве, сколько о равнодушии и некомпетентности чиновников. Екатерина Игоревна обратила внимание депутатов на вопиющие факты в Коркино, где год назад стая чуть не растерзала маленькую девочку. Однако даже эта чудовищная ситуация не заставила местных чиновников встретиться с зоозащитниками, предлагающими свою помощь. Приюта для собак как не было, так и нет. Немногим лучше ситуация в Златоусте, Катав-Ивановске. Депутаты предложили активистам помощь в решении этих проблем.

«Что касается законодательных инициатив, начнем с изучения положительного опыта обращения с животными, который уже есть в некоторых регионах, - подытожил разговор руководитель фракции СРЗП в Законодательном собрании Василий Швецов. – Есть у нас вопросы к Минсельхозу, который призван регулировать и решать возникающие проблемы. На основе этого и будем формировать наши предложения по повышению ответственности владельцев животных, регистрации, чипизации и запрета на самовыгул животных. Причем, нужен не только нормативный акт, но и депутатский контроль за его исполнением».

Депутаты договорились с зоозащитниками о регулярной совместной работе.