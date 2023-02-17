17.02.2023
Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов
17.02.2023
В Кизильском районе продолжают ремонтировать социальные объекты
17.02.2023
Патрушев обсудил вопросы создания новых высокотехнологичных заводов в Челябинске
17.02.2023
Депутата ЗСО Челябинской области отправили в колонию за взятку
17.02.2023
Депутаты «Справедливой России» обсудили с зоозащитницей проблемы содержания собак в городе
17.02.2023
«Родной ЧелябинSQ» побывал в театре оперы и балета
Депутаты «Справедливой России» обсудили с зоозащитницей проблемы содержания собак в городе
17.02.2023
Президент услышал предложение южноуральских справедливороссов
16.02.2023
Сергей Миронов требует приостановить членство России в ВОЗ
07.02.2023
Запад должен остановить применение химоружия неонацистами в Донбассе – Миронов
29.12.2022
Яна Лантратова – о специальной группе по СВО: Будем получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами
В Челябинске открывается клуб имени выдающегося историка Евгения Шмурло
16.02.2023
Страх, рождение ребенка или ничего интересного: к 10-летию падения метеорита
15.02.2023
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023