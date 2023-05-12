Южноуральцев будут штрафовать за нарушение правил содержания собак

В Челябинской области установлена административная ответственность за нарушение правил содержания, в том числе выгула, домашних животных. Платить придется за то, что домашние животные пакостят в местах общего пользования, за выгул крупных собак без паводка и намордника, за самостоятельные прогулки питомцев, за променады с собакой в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и другие нарушения

Поправки в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области» были приняты в первом чтении в конце марта 2023 года. Накануне депутаты утвердили законопроект во втором и третьем чтениях.

«После принятия законопроекта в первом чтении поступили поправки от муниципалитетов, состоялись заседания нескольких рабочих групп. Доработали все предложения и сегодня приняли в окончательном варианте», - отметил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин. По его словам, ко второму чтению за каждое правонарушение был поднят верхний порог штрафов.

За содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов и загрязнение собаками этих мест предусмотрен штраф в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей.

На эту же сумму вас могут оштрафовать, если вы вышли погулять с собакой, находясь в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения.

Аналогичный размер штрафа предусмотрен, если взрослые выгуливают большую собаку (имеющую высоту в холке свыше 40 сантиметров) без поводка и намордника, или с ней гуляют дети, не достигшие 14 лет.

Самостоятельная прогулка домашнего животного также обойдется хозяину в несколько тысяч рублей (от одной до пяти).

За жестокое обращение с домашними животными (истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, нанесением травм), если это деяние не содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовными кодексом РФ, придется заплатить от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушений наделяются органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.

«Административное наказание – не самоцель, - подчеркнул Брагин. – Суть законопроекта – установить баланс интересов. С одной стороны, владельцы домашних животных должны выполнять установленные правила, а те, кто не имеет собак, не должны враждебно относиться к выполняющим все требования хозяевам собак».