Деревня на оптике: «Ростелеком» обеспечил жителей Аптрякова Челябинской области высокоскоростным интернетом

В Нязепетровском районе Челябинской области появилась первая «деревня на оптике». Около сотни жителей Аптрякова теперь могут пользоваться не только высокоскоростным интернетом до 500 Мбит/сек по современной технологии «оптика в квартиру», но и интерактивным телевидением, домашним видеонаблюдением и другими цифровыми сервисами. Ведущий телекоммуникационный провайдер страны «Ростелеком» за счет собственных средств построил для этого 3,5 километров оптоволоконных линий связи.

Инновационная технология нового поколения предполагает заведение интернет-кабеля в квартиру или дом каждого абонента, обеспечивая максимальную скорость доступа независимо от общей нагрузки на сеть. Такая линия не зависит от погодных условий, перепадов напряжения или отключения электроэнергии.

«Национальный провайдер цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» регулярно инвестирует собственные средства в развитие оптической инфраструктуры Нязепетровского и других районов Южного Урала. В 2017 году по программе устранения цифрового неравенства в районном поселке железнодорожной станции Арасланово мы установили точку Wi-Fi-доступа, проложив для этого около 40 километров оптоволоконного кабеля. В 2019 году интернет был проведен также в село Арасланово, поселок Кедровый и село Шемаха. Всего в Нязепетровском районе компания построила порядка 70 километров высокоскоростных оптических сетей связи. В следующем году мы планируем продолжить работу по строительству оптики в малых населенных пунктах района» − отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

Получить дополнительную информацию об услугах, а также оставить заявку на их подключение можно по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800 (для жителей Челябинской области) и 8 800 200 30 00 (для бизнеса) и на сайте компании.