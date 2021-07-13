Дети, чей отдых в лагере Нагайбакского района прервали пожары, готовятся к поездке на Черное море

В Челябинской области 102 школьника, у которых из-за ландшафтных пожаров прервалась смена в загородном оздоровительном лагере «Роднички», поедут отдыхать на Черное море.

Соответствующее поручение дал 10 июля президент Владимир Путин и уже сейчас дети готовятся к отъезду.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, смена в загородном лагере «Роднички» началась третьего июля и должна была продлиться дне недели – по 16 июля.

Однако, буквально через пять дней огненная стихия нарушила эти планы.

Восьмого июля лесной пожар подобрался достаточно близко к летнему лагерю «Роднички» (находится в 10 километрах от села Париж, Нагайбакский район) и оперативным штабом было принято решение о досрочном прекращении смены и эвакуации детей и персонала. Автобусами было вывезено 118 ребят и 22 сотрудника.

Пожароопасная ситуация продолжала осложняться. Огонь хозяйничать и в Карталинском районе. Десятого июля губернатор Алексей Текслер доложил об обстановке президенту Владимиру Путину. Глава государства поручил организовать отдых на Черном море для тех детей, которым не удалось оздоровиться в «Родничках».

Как сообщает пресс-служба правительства области, сразу же была проведена работа с каждой из семей, чьих детей эвакуировали. Но не все родители по разным причинам пожелали отправить детей на Черное море.

На черноморском побережье смогут отдохнуть 102 ребенка, из них девять самых маленьких ребят отправятся в международный детский центр «Артек», а 93 ребенка более старшего возраста - во всероссийский детский центр «Смена» в Анапе.

Сейчас дети проходят медицинскую комиссию, сдают тест ПЦР. Проводится большая подготовительная и организационная работа по безопасной отправке детей на юг.

Ребятам предстоит сначала проехать на автобусе (в сопровождении полиции) от Нагайбакского района до аэропорта Магнитогорска. А оттуда одни отправятся в Симферополь (а затем в Артек), а другие – в Анапу. (для них организован чартерный рейс при участии спонсоров).

Детей в поездке будут сопровождать педагоги МОУ «Фершампенуазская средняя школа».