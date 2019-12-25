Дети из Свердловской и Челябинской областей побывали на благотворительных елках в Екатеринбурге

Более сотни детей из малых городов Челябинской и Свердловской областей - Новоуральска, Новой Ляли, Сухого Лога, Качканара, Карабаша и других – посетили благотворительные новогодние елки и спортивный квест.

Сегодня, 25 декабря, на новогодних представлениях в парке «Россия-моя история» Екатеринбурга побывали ребята, оставшиеся без попечения родителей, дети из социально-реабилитационных центров, многодетных и социально незащищенных семей, а также с ограниченными возможностями здоровья.

Проект реализуют мультимедийный парк «Россия – моя история» при поддержке Благотворительного фонда РМК. Благодаря поддержке фонда гости из областных городов смогу приехать на праздники в Екатеринбург целыми семьями.

Гости парка примут участие в спортивном квесте, посмотрят новогодние интерактивные спектакли в музее «Россия-моя история», смастерят гирлянды и поиграют с собаками хаски.

Всего организаторы планируют провести более 30 таких представлений с 23 декабря по 7 января. Новогодние мероприятия будут камерными, чтобы у каждого малыша была возможность погрузиться в действо, рассмотреть и расслышать всех персонажей.

Кроме того, на улице у музея «Россия-моя история» с 23 декабря открылся сказочный ледовый городок с живыми хвойными деревьями, снеговиками, веселыми горками.