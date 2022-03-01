Девочку, которые прохожие Челябинска пытались забрать у пьяной матери, изъята из семьи

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска поставила на контроль ход проверки, проводимой в районном отделе полиции на основании заявления местной жительницы о нахождении на улице в микрорайоне Чурилово нетрезвой женщины с маленькой дочкой.

Информация об этом (видео) появилась в социальной сети. Пьяная мамаша с ребенком и подругой пришла в известный алкомаркет за порцией спиртного, а малышку оставила на улице. Девочка была полураздета, плакала и просила прохожих о помощи.

Проходившие рядом женщины хотели помочь ребенку, однако в это время ее горе-мама, купив спиртного, вышла из магазина и устроила дебош. Она бросалась на прохожую, которая пыталась вразумить пьяную даму.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в настоящее время девочка изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение.

Сотрудники полиции решают вопрос о привлечении челябинки к административной ответственности по статьям «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», «Мелкое хулиганство» (в связи с нахождением в общественном месте в состоянии опьянения) и «Побои» (проявила агрессию в отношении прохожей).