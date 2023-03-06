Директором Челябинского филиала «Ростелекома» назначен Евгений Макагонов

Челябинский филиал «Ростелекома» возглавил уроженец Ставропольского края 1982 года рождения Евгений Макагонов.

Как отметил вице-президент компании на Урале Иван Пичугин, фокус внимания нового руководителя будет направлен на рост клиентоориентированности по отношению к госсектору, корпоративному и массовому сегменту.

«Уверен, что успешный опыт Евгения Макагонова в реализации этих задач умножит положительную динамику развития филиала и будет способствовать внедрению новых эффективных проектов», - сказал Иван Пичугин.

Евгений Макагонов трудовую деятельность начал в качестве системного администратора в Северо-Кавказской Академии государственной службы, где учился на факультете управления. В отрасль связи пришел десять лет назад. Работал в компании «ЭР-Телеком Холдинг» в Алтайском крае, занимал должности руководителя отдела розничных продаж, директора по массовому рынку и директора филиала. В январе 2020 года стал директором филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике.

В Чувашии под руководством Евгения Макагонова «Ростелеком» по суммарным показателям вошел в тройку лучших филиалов страны по лояльности клиентов к компании. Провайдер досрочно завершил крупные федеральные проекты по устранению цифрового неравенства в поселках и деревнях численностью от 250 до 500 жителей, а также подключил к интернету социально-значимые объекты республики.

Помимо контрактов с госзаказчиком, «Ростелеком» регулярно инвестировал собственные средства в строительство оптических линий связи в малые населенные пункты региона. Компания провела ряд ключевых сделок по интеграции с локальными игроками рынка связи в Чебоксарах.

Также Чувашский филиал реализовал несколько успешных бизнес-кейсов с ведущими отраслевыми корпорациями Приволжского федерального округа.

За вклад в развитие региона Евгений Макагонов получил благодарность от министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций и министерства промышленности и энергетики Чувашской республики.