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Дирижер оркестра челябинской Росгвардии стал лауреатом всероссийского конкурса «Марши наших побед»

Дирижер оркестра челябинского управления Россгвардии Иван Кузнецов стал лауреатом всероссийского музыкального проекта «Марши наших побед». Он представил на суд жюри произведение собственного сочинения – марш «Витязь». Он посвящен былинному герою Евпатию Коловрату.

Начальник оркестра – военный дирижер управления Росгвардии по Челябинской области лейтенант Иван Кузнецов стал лауреатом III степени всероссийского историко-просветительского музыкального проекта «марши наших Побед». В этом марше прослушиваются звуки имитирующие конницу и сражения в бою. Таким образом композитор пытался передать накал страстей, господствовавших на поле боя.

«Это история непоколебимости духа, мужества и храбрости Евпатия Коловрата. В далеком 1237 году он совершил подвиг, нанеся значительный урон пришедшим разорять Рязань войскам хана Батыя. Бой был кровопролитным, Коловрат погиб, но хан Батый был так поражен его мужеством, что склонившись после боя над его телом, произнес: Был бы ты моим воином, - держал бы у самого сердца своего», - рассказал историю создания произведения Иван Кузнецов.



Добавим, что членами жюри проекта выступили заслуженный деятель Республики Казахстан Канат Ахметов, заслуженный артист России Евгений Петров, заслуженный работник культуры России Геннадий Соколов.

Фото: пресс-служба Росгвардии