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Для Кунашакского района закупили четыре новых автобуса

В Кунашакском муниципальном районе (Челябинская область) начали курсировать новые автобусы, закупленные за счет средств регионального бюджета.

До настоящего момента в муниципалитете был устаревший автобусный парк. Жители написали обращение к губернатору Алексею Текслеру. Глава региона, изучив вопрос, распорядился начать замену устаревших автобусов в районе.

Как сообщили в миндортранса региона, за счет средств областного бюджета в 2020 году для Кунашакского муниципального района было закуплено четыре автобуса. Победителем аукциона признано ООО «Синегорье-Авто». Оно и поставило новую технику в муниципалитет.

Автобусы, украшенные символикой Челябинской области и Кунашакского района, уже прибыли в муниципалитет и готовы отправляться в рейс.

Новые автобусы будут возить пассажиров из Аширово, Кубагушево, Караболки и Тюляково в районный центр - село Кунашак.