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Для учёных Челябинской области запущен региональный конкурс РФФИ

РФФИ запустил региональный конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований учёных Южного Урала, который лоббировал ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев и поддержал губернатор Алексей Текслер.

Благодаря договорённости руководства фонда и региона общий размер грантовой поддержки составил 100 млн рублей. Проекты-победители получат на реализацию от 1 до 3 млн рублей.

На конкурс принимаются исследования в области химии, физики, математики, информационных технологий, медицины, экологии и гуманитарных наук, которые направлены на социально-экономическое развитие Челябинской области.

В настоящее время в регионе 62 организации выполняют научные исследования и разработки, и пока их количество не увеличивается. Основными элементам организационной структуры местной науки являются подразделения высших учебных заведений, промышленных предприятий и самостоятельные организации. Соглашение о сотрудничестве Челябинской области с Российским фондом фундаментальных исследований в сфере поддержки учёных – это только один из шагов к совершенствованию условий для научной, научно-технологической и инновационной деятельности на Южном Урале. Ещё одной такой мерой стало открытие регионального представительства Российской академии наук на базе ЧелГУ.

Заявки принимаются до 30 ноября.