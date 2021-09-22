До конца 2021 года переименуют автовокзалы в Челябинске и перераспределят пассажиропотоки

До конца 2021 года автостанции, расположенные на территории Челябинского городского округа, сменят названия. Кроме того, будет упорядочен поток пассажиров.

Как сообщает миндортранс региона, в настоящий момент в Челябинске действует три автостанции: «Южные ворота» (в районе железнодорожного вокзала), «Южная» (в районе областной больницы) и «Северные ворота» (в Металлургическом районе города).

«Ключевой в городе является автостанция, расположенная на привокзальной площади железнодорожного вокзала, в связи с чем принято решение о ее переименовании в автовокзал “Центральный”», - пояснили в министерстве.

На Центральном автовокзале будет действовать два терминала: междугородний и пригородный. Это позволить распределить пассажиропоток. «С междугороднего терминала планируется отправление автобусов по международным, межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, с пригородного терминала будут отправляться автобусы по пригородным маршрутам», - уточнили в миндортранса.

Автостанция «Южная» будет переименована в «Южные ворота», автостанция «Северные ворота» сохранит свое название.

Данные мероприятия будут реализованы до конца 2021 года.

Напомним, ранее в Челябинске действовал автовокзал Центральный» возле дворца спорта «Юность». Он был остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и семи международных маршрутов. Губернатор Алексей Текслер в ноябре 2020 года принял решение о его закрытии, опираясь на мнение жителей.

Вокзал был закрыт в мае 2021 года. Взамен открылся пригородный автовокзал на новой площадке возле «Синегорья» (район железнодорожного вокзала). Часть маршрутов было перенесено на автовокзал «Южные ворота», часть – на «Северные ворота».