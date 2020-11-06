Алексей Текслер принял решение о закрытии автовокзала «Центральный»  у ДС «Юность» в Челябинске

Автовокзал «Центральный», расположенный рядом с дворцом спорта «Юность» в Челябинске, перестанет функционировать в феврале 2021 года.

Соответствующее решение о переносе автовокзала «Центральный» принял губернатор Алексей Текслер, учитывая мнение жителей.

Южноуральцы высказали свое отношение к данному вопросу на портале «Активный житель 74». Более двух третей участников опроса - 73,31% - считают, что нет необходимости размещать автовокзал у Дворца спорта «Юность».

В пользу этого решения говорит и ряд других факторов, во-первых, в центральной части Челябинска будет разгружен автомобильный поток. Во-вторых, это положительно повлияет и на экологическую обстановку.

Переходный период займет несколько месяцев, уже с сегодняшнего дня начнется работа по решению организационных вопросов, подготовке транспортной инфраструктуры, разведению пассажиропотоков.

Автовокзал у ДС «Юность» является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов. После закрытия «Центрального» автовокзала транспортные потоки будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота».

Планируется, что автовокзал «Центральный» окончательно перестанет функционировать в феврале 2021 года.

Напомним, автовокзал «Центральный» находится у Дворца спорта «Юность» с июля 2011 года, он обслуживает междугородние, международные и часть пригородных пассажирских перевозок.

В конце июля 2011 года городские власти (на тот момент главой города был Сергей Давыдов) провели «вокзальную революцию». Были закрыты автовокзалы «Южный» (располагался у железнодорожного вокзала, ТК «Синегорье») и «Северный» (Кыштымская, 30). Вместо них открыли вокзалы у Дворца спорта «Юность» и у областной больницы.

При принятии решения учитывались лишь коммерческие интересы некоторых бизнесменов, а не мнение жителей. Не было ни одного прямого маршрута общественного транспорта, который бы соединял эти два вокзала. Но на тот момент никого не интересовало, как обычные жители области, приезжая из других регионов на железнодорожный вокзал в Челябинск, будут добираться с чемоданами и сумками на автовокзал к «Юности».

Местоположение вокзала у «Юности» вызывает критику не только у горожан, но и у специалистов по градостроительству. По их мнению, страдает внешний облик центра Челябинска, а движение большого количества автобусов осложняет дорожную обстановку. Автовокзал у областной больницы больше похож на сельскую автостанцию, хотя и очень удобен для тех, кто из области приезжает в больницу на обследование и консультацию.

В 2015 году ставший главой города Евгений Тефтелев частично исправил ситуацию. Некоторые маршруты были возвращены в ТК «Синегорье», но при этом основная часть осталась во Дворце спорта «Юность». Планировалось, что автовокзал, расположенный на первом этаже «Синегорья», продолжит обслуживать междугородные маршруты. А открытая главой города площадка – пригородные маршруты. Правда, на этом все и закончилось.

На сегодня в городе действует четыре автовокзала: автостанция «Южная» (у областной больницы), вокзал «Центральный» у Дворца спорта «Юность», «Северные ворота» на ЧМЗ, «Южные ворота» (у «Синегорья»). Все они частные.