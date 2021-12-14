До конца 2021 года выпустят в гражданский оборот порядка 150 тысяч доз вакцины для подростков

Порядка 150 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции для подростков «Спутник M» планируется выпустить в гражданский оборот до конца 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Напомним, 24 ноября 2021 года министерство здравоохранения Российской Федерации зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 для подростков от 12 до 17 лет включительно – «Спутник М» (разработан Центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи).

Детская вакцина аналогична взрослому препарату «Спутник V», но дозировка уменьшена в пять раз. Этот препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Вакцинация подростков в возрасте от 12 по 14 лет включительно будет проводиться только при наличии согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при письменном информированном добровольном согласии самого подростка.

В Челябинской области для создания хорошего коллективного иммунитета среди подростков предстоит вакцинировать 93 тысячи из этой возрастной категории.

На самые часто повторяющиеся вопросы по вакцинации можно найти ответы на вакцина.стопкоронавирус.рф.

Напомним, эпидемиологи уже неоднократно подчеркивали, что по сравнению с первыми двумя волнами ковида сейчас в третью и четвертую волны дети стали болеть чаще и тяжелее. Президент Владимир Путин поручил начать разработку вакцины против коронавирусной инфекции для детей старше двух лет.