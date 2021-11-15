До конца года челябинские власти приобретут для детей-сирот свыше полусотни жилых помещений

В Челябинске до конца текущего года для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет приобретено 52 жилых помещения. Муниципальные контракты уже заключены.

Как сообщила председатель комитета по управлению имуществом и земельным отношениям городской администрации Оксана Шейкина, к маю 2022-го года для горожан данной категории власти приобретут еще 87 жилых помещений.

«По данным на 15-е ноября, с начала года челябинцам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлено 129 жилых помещений специализированного жилищного фонда», - сообщила на аппаратном совещании в понедельник Оксана Шейкина.

Напомним, ранее в отношении администрации Челябинска судебные приставы выносили десятки постановлений о взыскании исполнительного сбора в связи с неисполнением городскими властями решений судов о добровольном исполнении своих обязательств в части предоставления жилья детям-сиротам.