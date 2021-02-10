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В Челябинске выделяют жилье детям-сиротам, но не без помощи судебных приставов

Администрации Челябинска в связи с неисполнением решений суда в срок для добровольного исполнения, по данным судебных приставов, вынесено 71 постановление о взыскании исполнительского сбора на общую сумму порядка трех с половиной миллионов рублей. Речь идет о предоставлении жилья детям-сиротам. Однако проблема решается, но не так быстро, как хотелось бы.

Заместитель главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская 21 декабря 2020 года заявила, что детям-сиротам было предоставлено 95 жилых помещений специализированного жилищного фонда. И поставленные в 2020 году задачи выполнены в столице Южного Урала в полном объеме.

Как выяснилось, эти данные были актуальны на указанную дату.

«Информация, озвученная на аппаратном совещании, была актуальна на 21 декабря. Одновременно сообщаю, что 29 декабря в специализированный муниципальный жилой фонд включено еще 47 жилых помещений, приобретенных в 2019-2020 годах за счет бюджета Челябинской области. Распоряжением администрации Челябинска от 31 декабря 2020 году они предоставлены указанным гражданам. Таким образом с первого января по 31 декабря 2020 года указанной категории граждан было предоставлено 142 жилых помещения», - сообщила в ответе на запрос агентства «Урал-пресс-информ» Надежда Рыльская.

Кроме того, как говорится в ответе, администрация Челябинска первого сентября 2020 года заключила муниципальный контракт с компанией «СК ИКАР» на приобретение 118 жилых помещений для детей-сирот. А в феврале 2021 года подписано соглашение на покупку еще трех квартир.

«Таким образом в 2021 году будет приобретено в рамках муниципального контракта 121 жилое помещение для данной категории граждан. Передача жилых помещений застройщиком в собственность администрации Челябинска планируется не позднее первого апреля 2021 года», - добавила Надежда Рыльская.

Планируется, что квартиры дети-сироты получат лишь осенью 2021 года.