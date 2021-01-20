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До конца января в Челябинскую область поступит еще 55,6 тысячи доз вакцины от ковида

Министерство здравоохранения Российской Федерации утвердило график поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 в субъекты страны.

До конца февраля 2021 года в Челябинскую область поступит 55 тысяч 600 доз вакцины от ковида. «Эта партия препарата поступит на Южный Урал с 24 по 31 января», - уточнили в пресс-службе губернатора.

В феврале в регионе ожидают поступление 90 тысяч 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» Гам-Ковид-Вак или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ).

Напомним, к настоящему моменту Челябинская область получила 11 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса. В регионе открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях.

В области продолжают прививать медицинских и социальных работников, учителей школ; преподавателей вузов и ссузов; сотрудников МВД, жителей от 65 лет и старше, имеющих хронические заболевания. В ближайшее время начнется вакцинация работников крупных промышленных предприятий.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.