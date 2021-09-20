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20.09.2021

Кураторы колледжей и техникумов Челябинской области начнут получать доплаты в конце сентября
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20.09.2021

В Челябинске стартует уникальный фестиваль «Джаз на большом органе»

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20.09.2021

В Челябинске задержаны наркосбытчики из Египта
Игнатьевская пещера
Общество
20.09.2021 12:01

Добрые люди спасут Игнатьевскую пещеру от следов присутствия людей недобрых

В Челябинской области на территории Игнатьевской пещеры, расположенной на границе Серпиевского государственного природного комплексного заказника и являющейся объектом культурного наследия федерального значения, состоится субботник.

Порядок в окрестностях пещеры будут наводить всем миром в предстоящую субботу, 25-го сентября, по инициативе Российского союза спелеологов, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и минэкологии региона.

С первого февраля 2018-го года посещение Игнатьевской пещеры туристами было приостановлено с целью проведения работ по спасению этого уникального геолого-морфологического и исторического объекта. На стенах пещеры сохранились рисунки эпохи палеолита – наскальная живопись из далекого прошлого интересна всем: и ученым, и туристам.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области потребовал у ответственных за Игнатьевскую пещеру лиц привести ее в порядок, в том числе благоустроить территорию рядом с ней и избавить саму пещеру от загрязнений (при проверке пещеры специалистами госкомитета были выявлены множественные нарушения).

У пользователя объекта потребовали установить информационные щиты, аншлаги, на которых будет указан статус объекта и информация о приостановлении доступа к нему; разработать проект обеспечения сохранности Игнатьевской пещеры, включающий очистку ее стен и потолка от загрязнений; провести мероприятия по сохранению палеолитической живописи; благоустроить территорию пещеры.

Напомним также и о том, что в 20-х числах мая этого года замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил радостную новость о том, что после трех лет реконсервации Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов.

Тогда он отмечал, что стартовой точкой отсчета станет первое июля 2021-го года, пояснив при этом, что говорить о полномасштабном открытии пещеры еще преждевременно.

Виталий Безруков уточнил, что пещера с уникальными наскальными рисунками ледникового периода будет доступна для небольших туристических групп под контролем специалистов и аккредитованных экскурсоводов и что параллельно со специалистами МГУ имени Ломоносова будут проводиться научные исследования по выявлению антропогенной нагрузки на объект.

Однако, судя по всему, Игнатьевская пещера никаких туристов пока не ждет и не принимает – находится в запущенном состоянии и нуждается в помощи человека.

Автор: Евгения Александрова
Игнатьевская пещера
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20.09.2021

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20.09.2021

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В четверг в Челябинской области – прохладно и ветрено

15.09.2021 19:01

Анонсы событий и мероприятий на 16 сентября

15.09.2021 18:32

Текслер – о старте строительства РМК-Арены: Давайте запомним этот сентябрьский день

15.09.2021 17:12

В Челябинской области число классов на карантине по ОРВИ выросло в 10 раз, по ковиду – в 4 раза

15.09.2021 16:46

В Челябинске встретили паралимпийцев

15.09.2021 16:45

Кто в Челябинской области не спешит вакцинироваться от ковида

15.09.2021 16:37

Зеленое на красном: в «подземелье» на проспекте Ленина в Челябинске появились новые «художества»

15.09.2021 16:26

В Магнитогорске зафиксирован всплеск аварийности