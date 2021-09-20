Добрые люди спасут Игнатьевскую пещеру от следов присутствия людей недобрых

В Челябинской области на территории Игнатьевской пещеры, расположенной на границе Серпиевского государственного природного комплексного заказника и являющейся объектом культурного наследия федерального значения, состоится субботник.

Порядок в окрестностях пещеры будут наводить всем миром в предстоящую субботу, 25-го сентября, по инициативе Российского союза спелеологов, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и минэкологии региона.

С первого февраля 2018-го года посещение Игнатьевской пещеры туристами было приостановлено с целью проведения работ по спасению этого уникального геолого-морфологического и исторического объекта. На стенах пещеры сохранились рисунки эпохи палеолита – наскальная живопись из далекого прошлого интересна всем: и ученым, и туристам.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области потребовал у ответственных за Игнатьевскую пещеру лиц привести ее в порядок, в том числе благоустроить территорию рядом с ней и избавить саму пещеру от загрязнений (при проверке пещеры специалистами госкомитета были выявлены множественные нарушения).

У пользователя объекта потребовали установить информационные щиты, аншлаги, на которых будет указан статус объекта и информация о приостановлении доступа к нему; разработать проект обеспечения сохранности Игнатьевской пещеры, включающий очистку ее стен и потолка от загрязнений; провести мероприятия по сохранению палеолитической живописи; благоустроить территорию пещеры.

Напомним также и о том, что в 20-х числах мая этого года замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков сообщил радостную новость о том, что после трех лет реконсервации Игнатьевская пещера снова будет открыта для туристов.

Тогда он отмечал, что стартовой точкой отсчета станет первое июля 2021-го года, пояснив при этом, что говорить о полномасштабном открытии пещеры еще преждевременно.

Виталий Безруков уточнил, что пещера с уникальными наскальными рисунками ледникового периода будет доступна для небольших туристических групп под контролем специалистов и аккредитованных экскурсоводов и что параллельно со специалистами МГУ имени Ломоносова будут проводиться научные исследования по выявлению антропогенной нагрузки на объект.

Однако, судя по всему, Игнатьевская пещера никаких туристов пока не ждет и не принимает – находится в запущенном состоянии и нуждается в помощи человека.