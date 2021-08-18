Догазификация в Челябинской области должна быть проведена до 2022 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований активнее заниматься вопросами догазификации во исполнение поручения президента РФ.

Соответствующие поручения были даны 18 августа на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор поставил перед главами задачу - до 2022 года подключить дома в населенных пунктах, где газ есть, но он не заведен в частные домовладения.

«Акцентирую вопрос догазификации населенных пунктов, где уже есть газ, но по разным причинам он не подведен к домам. Эту задачу президент России поставил в своем ежегодном Послании, и мы должны до конца 2022 года ее выполнить», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, на сегодня потребность в догазификации регистрируется в 480 населенных пунктах области. «Сейчас мы создаем систему «штабной работы» для координации действий, будем заслушивать на заседаниях регионального штаба муниципальные образования, которые в том числе должны будут к этой работе подключиться», - отметил губернатор и рекомендовал главам создать аналогичные штабы на уровне муниципалитетов.

«В местные штабы нужно будет включить уполномоченных лиц по вопросам газификации, градостроительного, земельного и лесного законодательства, представителей местных организаций в сфере газоснабжения», - уточнил глава региона.

Муниципалитетам также предстоит в течение следующей недели завершить адресную инвентаризацию и составить пообъектный план-график выполнения работ.