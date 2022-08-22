Долгожданную школу в Тугайкуле обещают открыть для ко Дню знаний

Долгожданная школа в микрорайоне Тугайкуль (Копейский городской округ, Челябинская область), на низкие темпы строительства которой жители жаловались губернатору, откроет свои двери для учеников к началу нового учебного года.

Как пояснили в пресс-службе минстроя региона, подрядчик - компания «Строймеханизация» - завершает работы внутри школы и по благоустройству территории.

Как уточнили в пресс-службе минобрнауки, управление образования Копейска планирует начать учебный процесс в новом здании первого сентября

«Новая школа занимает почти 19 тысяч квадратных метров, переменной этажности - 2-3 этажа. Один из блоков предназначен для начальной школы на 300 детей. Второй блок – для учеников 5-11 классов. И третий – общественный, где находятся большой и малый актовый и спортзалы, столовая. Все блоки соединены между собой переходами», - рассказали в минстрое.

Территория школы полностью огорожена. У начальных классов есть даже собственный прогулочный дворик с качелями и горками. А у старшеклассников – большое футбольное поле с искусственной травой, прорезиненные беговые дорожки и уличные тренажеры для занятий. Не забыл застройщик и об озеленении – на территории посажены молодые деревья.

«Проект для «Строймеханизации» был непростым: территория болотистая, рядом каскад технических водоемов, откуда круглогодично поступает вода. Подрядчику пришлось оборудовать водоотведение, чтобы участок не подтапливало. Из-за этого произошла корректировка конструкций фундаментов и каркаса здания. Потребовалось дополнительное время и повторное прохождение экспертизы. Но компания решила все технические сложности», - подчеркнули в министерстве.

Жители микрорайона «Тугайкуль» (Копейский городской округ) давно и с нетерпением ждали новую школу. Там в многоэтажках живут люди, переселенные из аварийных домов поселка Розы (Коркинский муниципальный район). Кроме того, рядом большой частный сектор.

Напомним, госконтракт на строительство здания школы №16 Копейского городского округа в Тугайкуле был заключен минстроем области в 2019 году. Школу изначально планировали сдать в 2020 году, потом в сентябре 2021 года. Но и в эти сроки подрядчики не уложились. В августе 2021 года на стройплощадке побывал губернатор Алексей Текслер и поручил завершить строительства в начале 2022 года. Школы планирует принять первых учеников первого сентября 2022 года.