«Донбасс-Кузбасс»: в Магнитогорск из Горловки приехали «ночные волки»

В Магнитогорск (Челябинская область) сегодня, десятого сентября, нагрянули «Ночные волки» - команда байк-клуба посетила город металлургов в рамках мотопробега «Донбасс-Кузбасс».

Как сообщает группа Магнитогорской городской общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни в ВК, байкеры уже побывали в Волгограде, Саратове, Самаре и Уфе. Магнитка стала пятым по счету российским городом, куда приехали «Ночные волки».

Первым делом колонна байкеров направились к месту встречи Европы и Азии, проходящей по реке Урал, - в сопровождении магнитогорского мотосообщества. Затем «ночные волки» отправились к монументу «Тыл – Фронту», где их уже ждали жители Магнитогорска.

После церемонии возложения цветов к Вечному огню путешественникам торжественно вручили сертификаты «Почетный покоритель границы» Европы и Азии, подарки от председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов Александра Морозова - малую копию монумента «Тыл – Фронту» и от председателя общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни Урала Шарафутдинова - футболки легендарной магнитогорской хоккейной команды «Металлург» (байкеры побывали и у арены с одноименным названием).

Следующим городом маршрута мотопробега «Донбасс-Кузбасс» станет Курган и далее Омск, Новосибирск, Кемерово, где 29 сентября «Ночные волки» пересекут финишную прямую.

В каждом городе запланировано проведение различных мероприятий, посвященных возрождению историко-культурных ценностей, увековечиванию имен героев Великой Отечественной войны, укреплению дружбы между регионами и пропаганде здорового образа жизни, сообщает сообщество общественной организации ветеранов Афганистана и Чечни в ВК «Центр патриотического воспитания молодежи».