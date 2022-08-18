Допрыгались: челябинка провалилась в дыру от сломанного батута на набережной Миасса

Жительница Челябинка провалилась в дыру от оставшегося без пружины батута на детской игровой площадке во время прогулки по набережной Миасса за филармонией. О случившемся горожанка написала в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте сегодня, 18-го августа, решив, что упала в открытый люк.

«Гуляла на набережной реки Миасс, на детской площадке напротив сцены. Посреди аттракционов - два открытых люка, прикрытых дощечками. В один люк я провалилась, ударилась и испортила одежду. На площадке очень много детей разного возраста, и эти люки могут привести к трагической ситуации. Надеемся, что вы со своей стороны примете соответствующие меры и обезопасите наших детей», - написала челябинка по имени Алина, которая, судя по году рождения на ее странице в ВК – 2007-й, сама является подростком.

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Тем временем, подписчики сообщества удивляются, как можно было умудриться провалиться под землю в данном случае.

«Люки нормально закрыты и сигнальной лентой перемотаны. Согласен, что необходимо довести дело до ума. Но как можно было провалиться в него? Может, под ноги смотреть вместо телефона?» - отметил Александр Бондаренко.

«Задом шла», - предположила участница обсуждения по имени Ирина.

«Нужно под ноги смотреть!» - присоединилась к критике автора поста еще одна челябинка.

«Как такое можно не увидеть?» - задалась вопросом другая горожанка.

«Это не люки, это батуты. Сломанные», - уточнила подписчица группы Дарья.

Не оставила этот пост без внимания и администрация Челябинска, сообщившая следующее: «Добрый день! Проведена беседа с подведомственной организацией МБУ «Геоцентр». В настоящее время для восстановления батутов требуются пружины, на данный момент их закупкой занимаются. Ориентировочный срок восстановления - до конца сентября текущего года. Вы можете обращаться к диспетчеру комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка)».

К слову, то, что относительно новые батуты уже лишились пружин, может свидетельствовать как о невысокой прочности механизмов, так и о большой популярности батутов (а они действительно популярны – причем не только среди детей и подростков, но и среди взрослых челябинцев и гостей города).