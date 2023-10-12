Дорожники Челябинской области стали героями фотовыставки

Выставка «Дорогие люди» открылась в Челябинске ко Дню работника дорожного хозяйства.

На стендах, украшающих пешеходную часть улицы Кирова, представлены 40 фотографий о прошлом и настоящем дорожной отрасли Челябинской области. На торжественном открытии уличного вернисажа перед гостями и героями выставки — ветеранами — выступили руководители федеральных, региональных и муниципальных дорожных структур.

Заместитель начальника Управления федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» Вячеслав Донатов поздравил коллег с профессиональным праздником, который отмечается в России в третье воскресенье октября (в этом году придется на 15-е число), и отметил, что выставка посвящена тем, в чьих руках находятся транспортные артерии Челябинской области.

«Это люди, которые работают на федеральных, региональных, муниципальных и местных дорогах, в любую погоду ремонтируют, строят и содержат, обеспечивают безопасность дорожного движения в Челябинской области», — уточнил Вячеслав Донатов.

На снимках показаны портреты рабочих дорожной сферы: это и ветераны отрасли, и молодые мастера строительно-монтажных работ, асфальтировщики и водители дорожной техники, инженеры-геодезисты и начальники участков. Есть даже представители целых трудовых династий, например, семья Мартемьяновых, в нескольких поколениях которой — девять профессиональных дорожников.

Есть на выставке и архивные материалы, которые показывают историю строительства главной артерии Южного Урала и всей страны — легендарной трассы М-5. Это одна из старейших автодорог России, единственная связь западносибирской и европейской частей нашего государства, и 323 километра этой магистрали проходят по Челябинской области. Над исторической частью выставки трудились специалисты областного архива.

Главные герои проекта «Дорогие люди» — это, конечно же, ветераны дорожной отрасли. Специальной гостьей торжественной церемонии открытия выставки стала Надежда Комиссарова — Почетный дорожник и Заслуженный строитель Челябинской области, единственная женщина, на протяжении многих лет возглавлявшая дорожное ремонтно-строительное управление города Миасса. В профессии Надежда Петровна проработала более полувека. Начинала обычным техником на участке, но, благодаря своей целеустремленности, стала главным инженером, а потом и начальником. Под её руководством было построено и отремонтировано 336 километров автодорог, в том числе 155 километров щебеночных дорог в Миассе и его окрестностях было покрыто асфальтом.

Надежда Комиссарова неустанно передает свой опыт новым поколениям дорожников, и отмечает, что сейчас дороги в области стали очень безопасными и качественными.

«Я начинала работать давно, в 1967 году стояла у истоков становления дорожной отрасли на Урале, — рассказала Надежда Комиссарова. — Ничего из оборудования у нас не было, приходилось ходить и собирать самим буквально всё. Было сложно, тем более, что я работала с мужчинами, а женщине в мужском коллективе уважение необходимо заслужить».

Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев поблагодарил почетную гостью за многолетний труд и вручил ей памятные подарки. А затем выразил благодарность всем ветеранам дорожного строительства региона.

«Все главные дороги в Челябинской области, которые мы сейчас поддерживаем, — это работа наших ветеранов в годы их молодости, — говорит Алексей Нечаев. — Мы благодарим наших предшественников за тот большой задел, который они нам передали, и сейчас активно стремимся вперед, развиваем дорожное хозяйство в регионе и стараемся, чтобы пассажиры и грузы, автомобили, автобусы и городские трамваи могли беспрепятственно и безопасно добираться из пункта А в пункт Б».

Накануне праздника, всероссийского Дня работников дорожного хозяйства, организаторы выставки рассказали о людях, которые строят и ремонтируют автомобильные дороги, соединяющие людей, города и посёлки. Благодаря экспозиции у памятника добровольцам-танкистам на Кировке, челябинцы могут познакомиться с незаметными героями, чей ежедневный труд стоит за комфортным перемещением водителей и пассажиров в городах и между населенными пунктами.

Исторические снимки и лица дорожников можно будет увидеть в течение месяца, до середины ноября, не только на выставке в центре города, но и на остановках общественного транспорта на проспекте Ленина.