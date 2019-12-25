Дошкольник, заразившийся дизентерией в детсаду Копейска, переведен из реанимации в инфекционное отделение

Дошкольник из поселка Бажовка (Копейский городской округ, Челябинская область), попавший в реанимацию после заражения дизентерией в детском саду №34, переведен в инфекционное отделение детской горбольницы №8 Челябинска. Еще один воспитанник этого детсада также получает необходимое лечение в этой челябинской больнице.

По данным минздрава области, на 25 декабря 2019 года госпитализировано 13 детей и 5 взрослых. Большинство проходит лечение в копейских больницах, двое – в лечебном учреждении областного центра.

Сегодня, 25 декабря, в детском и взрослом отделения- копейской больницы побывал министр здравоохранения области Юрий Семенов.

В настоящее время проведено обследование поступивших пациентов, лечение продолжается, уточнили в пресс-службе минздрава.

Напомним, первые заболевшие дизентерией начали поступать в больницу в пятницу, 20 декабря. По данным Роспотребнадзора по Челябинской области, в детском саду № 34 Копейска заболели острой кишечной инфекцией 36 человек, в том числе 32 ребенка и 4 взрослых. У заболевших детей и контактных сотрудников выделены ДНК микроорганизмов рода Шигелла.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области провели полный комплекс противоэпидемических мероприятий. Обработаны все группы и пищеблок.

Прокуратура Копейска проводит проверку по факту вспышки заболевания в детском саду Копейска.

По факту госпитализации детей и взрослых из детского сада №34 Копейска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».