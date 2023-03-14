14.03.2023
«Южноуральский лед» объединил сотни любителей зимней рыбалки
14.03.2023
«Я БЫЛА ЕГО ПЕРВОЙ ЛЮБОВЬЮ…»
14.03.2023
Депутат-справедливоросс Ольга Мухометьярова вернулась из зоны СВО
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
14.03.2023
В Камерном театре нарисуют портреты зрителей
14.03.2023
Гости «Пятёрочки» могут стать обладателями коллекции стильных итальянских ножей
Драгоценные камни откроют челябинцам все свои секреты
13.03.2023
Исторический музей Южного Урала готовит выставку по случаю «Крымской весны»
01.03.2023
Народная фотостудия Челябинска «Каменный пояс» отпразднует сорокалетие
01.03.2023
Челябинск уже увидел «Силу в правде», теперь увидит «Силу в любви»
28.02.2023
Исторический музей приглашает челябинцев на лекцию о последней картине Брейгеля-старшего
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023