Драгоценные камни откроют челябинцам все свои секреты

Государственный исторический музей Южного Урала 16 марта приглашает челябинцев на увлекательную лекцию эксперта-ювелира Олега Джумаева «Экспертиза камней: драгоценных и поделочных».

Как отмечают в музее, камни - извечные спутники человека. С древних времен человек строил из камня дома, создавал орудия труда. Камни и сегодня являются лучшим материалом для изготовления ювелирных украшений.

На лекции Олега Джумаева гости музея узнают о первых попытках систематизации драгоценных камней, об основных критериях ценности минералов и факторах, влияющих на стоимость изделия, о главных месторождениях драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней в России, ассортименте ювелирных изделий и их оценке.

Лекция пройдет в рамках выставки «Каменный цветок», начало – в 18 часов (восточная башня музея, большой выставочный зал, улица Труда, 100).