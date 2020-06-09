Два медучреждения Челябинской области временно прекратили прием пациентов

Два медицинских учреждения Челябинской области временно прекратили прием пациентов в связи с выявленными случаями коронавируса у сотрудников.

Как сообщили в министерстве здравоохранения области, прекращен прием беременных и рожениц в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей клиники Южно-Уральского медуниверситета. Кроме того, до восьми утра 10 июня закрыт роддом в Троицке.

«Речь идёт не о закрытии как таковом, а о перемаршрутизации пациентов для их же безопасности, пока по линии Роспотребнадзора и выданным предписаниям не пройдут все санитарно-эпидемиологические мероприятия», - пояснили в пресс-службе минздрава региона.

Согласно приказу минздрава, беременные и роженицы низкой группы риска из Троицка, Троицкого, Октябрьского, Чесменского и Увельского районов будут госпитализировать в районную больницу Варны, городские больницы Пласта и Южноуральска.

Беременные и роженицы средней группы риска по материнской и перинатальной патологии будут отправлены в горбольницу Южноуральска и в областной перинатальный центр (ОПЦ).

Беременных и рожениц высокой группы риска, а также новорожденных с врожденными пороками развития госпитализируют в областной перинатальный центр.

Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей клиники Южно-Уральского государственного медуниверситета не принимает пациентов с 31 мая по 15 июня. Те пациенты, которые находились в клинике по состоянию на 31 мая, будут находиться под медицинским наблюдением на стационарном лечении в течение 14 дней.

Пациенты, которые нуждаются с госпитализации в это отделение, будут направляться в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, детскую горбольницу № 8, в горбольницу № 1 или областную клиническую больницу №2 Челябинска.