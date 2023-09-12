- Машунь, может, все ж спросим, чевой-то за штуки у неё лежат.

- Цыц, Катюня.

И девочки скрылись в просторах дальней комнаты, где по-прежнему шла странная телепередача:

- Ворон с человеческой душой был найден недавно в Архангельском зоопарке, - увлеченно вещал пророческий «ящик».

- Так, ладно, тетя Мотря, давай восстанавливать события прошлой ночи, - попыталась собраться Инга.

- А ты, чевой-то, не помнишь, что ли, ничаго? - лукаво улыбнулась старушка.

Инга смутилась и соврала:

- Да так устала за неделю, что от переутомления ничего не соображала. И телефон мой не видели?

Тетя Мотря заулыбалась еще шире:

- Как это не видели, видели. Ты, когда приехала, впотьмах через сенцы пошла, о моё отхожее ведро-то и запнулась, телефон у тебя туда и упал. Ты его начала вытаскивать, да все приговаривала что-то типа: «У любой вещи есть душа, нехорошо смартфону в грязи плавать». Потом положила вон там у печи сушиться.

Инга с ужасом и отвращением посмотрела на свои руки.

- Да помыла ты их потом, помыла, да и в ведре вода была простая, так что не сильно вы с телефоном осрамилися, - Мотря заливисто засмеялась.

- Так, а приехала я на чем, - забыв о версии, с усталостью спросила Инга.

- На такси, деньги отдала из кармана, сказала, что последние, и все, ямщик твой укатил.

- Значит денег, документов и телефона у меня сейчас нет, - вздохнула Инга и про себя затянула спасительное «Оммммм».

- Ну так ты, девочка, погости, отдохни, сама же говоришь, что от усталости склероз развился.

- Дела у меня, теть, в городе, дела. Одолжи, пожалуйста, денег на электричку или автобус, на такси уж не прошу, я тебе, как приеду обратно, все пришлю.

- Обижаешь, деточка, я тебе и так просто дам. Только, знашь, дело такое, пенсия у меня токмо через три денечка, так что придется обождать.

- А занять ни у кого нельзя?

- Можно, у Петровны можно, у Захаровны, так, у Никитичны. Но тока тоже... через три дня.

Инга шумно выдохнула. Реальность обухом упала на её голову. Три дня без связи, денег и комфортных условий. Такого она не могла себе представить, отправляясь на вечеринку с Дашкой и отрекаясь от правильного питания и ЗОЖ. Всего лишь раз, и такие последствия. Инга с ужасом представила, что было бы, если бы она все же попробовала жирный шашлык... Какое наказание её бы постигло...

Девушка нашарила под кроватью туфли и всунула ноги.

- Я же говорила, что это обувь, - раздался крик из-за шторы, - а ты, Машка, спорила.

- Тихо ты, Катюнь, тихо, тетя Мотря сказала гостье не досаждать.

- Да зайдите уже и спросите нормально, - вздохнула Инга и в красках представила себе колхозную жизнь.

Тетя Мотря уловила на лице девушки след беспокойства.

- Да не переживай, Инга, оглянуться не успеешь, пенсию принесут. У нас же тут хорошо, курорт почти. Молочко свежее, творог. Колька тебя на тракторе покатает. Туалет у меня близко, баня у Михайловны, как раз послезавтра топить будут. Отдохнешь, ой отдохнешь!

Инга натянуто улыбнулась, ей вдруг очень захотелось сделать тетке приятное. При этом мучило непонимание - зачем же она сюда приехала. Но ни у неё, ни даже у старухи не было ответов на вопросы. Тут девушка вспомнила о девочках, которые шумно что-то обсуждали в соседней комнате.

- Девочки, - повторила она – зайдите, спросите уже, что хотели, я не кусаюсь.

Рыжие конопушки и светлая головка просунулись в узкую щель. Девочки торжественно сияли:

- Машунь, говори.

- Нет, Катюнь, давай ты, я стесняюсь.

И девочки выпалили хором:

- А это прозрачное на ногах, это что?

Инга рассмеялась. Модные туфли недавно привезла из Милана ей как раз Дашка, которая и «заманила» на вечеринку.

- Да туфли это, туфли.

- Ай обманывашь, тетя, - удивилась Машка и посмотрела на свою старую разношенную обувь.

- А у тебя есть еще каки диковинки, - с любопытством спросила Катюня.

Сумочки и вещей у Инги с собой не было. Но девушка отлично рисовала.

- А у вас есть альбом или тетрадка. Давайте я вам нарисую.

Девочки просияли.

***

Через два часа Машка и Катюня были влюблены в Ингу. Она не просто стала для них звездой из другой Вселенной. Она показала им, какой бывает жизнь в большом городе. И что такое внимание и забота.

Катюня и Машка были сестрами. Около двух лет назад, когда Катюне было семь, а Машке и того меньше, их родители погибли при пожаре. Девочек тогда и самих насилу спасли. С тех пор детки и жили с тетей Мотрей. Больше их никто не взял - побоялись расходов.

Опека на положение махнула рукой. В районе и без девочек была масса проблем. А тут вроде и старуха довольна, и девочки более-менее ухожены.

Вот и стали дети жить у Мотри, вроде бы в сытости и одеты, но бесконечно тоскующие по материнской любви.

Инга с удовольствием вспомнила время, когда работала дизайнером в журнале мод. Да и сейчас девушка неплохо разбиралась в тенденциях и стилях. Поэтому картинки девочкам предлагала красивые и удивительные.

- Девочки, есть идемте, - вмешалась в процесс тетя Мотря. - Инга, ты вообще не завтракала как встала, а время обедать. Девочки, сбегайте, привезите воды с колонки, мы пока накроем.

- Тетя, а что это за девочки, славные, соседские?

- Мои, - улыбнулась тетя.

- Как твои, - не поняла Инга.

И Мотря рассказала Инге историю сестер.

Девушка была потрясена и поражена. Такие живые и искренние. Как судьба могла так с ними поступить? Слезы готовы были хлынуть из её глаз.

Но тут раздался телефонный звонок. Он был таким резким и неожиданным, что, казалось, ворвался из другой жизни. По сути, так оно и было:

- Ой, это же мой, - удивилась Инга, - видимо, просох.

- Инга, ты где? - откуда-то издалека пробился голос Дашки.

- В Потаповке.

- Ты зачем туда уехала? Мы тебя обыскались, телефон выключен, вещи у меня, звонили в такси, пытались найти водителя, что тебя увез, - без толку. Последнее, что ты сказала, что твоя внутренняя ясность зовет тебя к домашнему комфорту и бесконечной любви. Вскочила и уехала.

Инга снова улыбнулась:

- Ну так оно и вышло.

- За тобой приехать?

- Да, я тут без денег. Но знаешь... Давай через три дня. И привези мне два самых лучших платья для девочек, одно на девять лет, второе поменьше. Так... кукол, раскрасок, ммм, что там еще девчонки любят, заколок. И это, туфли прозрачные, типа моих, поищи, ты ж волшебница, найдешь на маленькие ножки.

- Хорошо, - удивилась Дашка, - а кому это всё?

- Кажется, у меня появились две дочки, - загадочно произнесла Инга.