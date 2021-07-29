Двести геймеров Южного Урала готовы сразиться «За Танкоград»

Две сотни геймеров Южного Урала зарегистрировалось для участия в кибертурнире «За Танкоград», организаторами которого являются национальный провайдер цифровых услуг и сервисов - компания «Ростелеком» и Федерация компьютерного спорта России (ФКС России).

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», первого августа состоится отборочный тур в онлайн-формате, где игроки продемонстрируют свои умения в пяти дисциплинах турнира: «World of Tanks»», «CS:GO», «DOTA2», «Tekken 7» и «Hearthstone».

«Для участия в турнире по компьютерному спорту «За Танкоград» в этом году подали заявки 42 команды, а также 25 игроков - в индивидуальных дисциплинах «Tekken 7» и «Hearthstone». Сейчас по количеству команд лидирует дисциплина «World of Tanks». Команды победителей будут представлять Челябинскую область на Кубке России по киберспорту в составе сборной Челябинска», − рассказал председатель областного отделения Федерации компьютерного спорта России Иван Забирко.

Директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев отметил, что развитая оптическая инфраструктура связи на территории Южного Урала позволяет клиентам компании выходить в интернет на высоких скоростях.

«Неудивительно, что мы наблюдаем ежегодный рост интереса южноуральцев к киберспорту. Здесь тренируются сильнейшие команды страны в дисциплине «World of Tanks». Специально для геймеров создан наш тариф «Игровой» с высокой скоростью, низким пингом и дополнительными игровыми бонусами для поклонников игры «World of Tanks»: каждому пользователю предоставляется премиум-аккаунт, танк восьмого уровня и полностью обученный танковый экипаж», - рассказал Михаил Сергеев.

Бои отборочного этапа для дисциплин стартуют в 12:00 в онлайн-режиме по местному времени. По результатам сражений будут выявлены по две сильнейшие команды и пара самых ярких игроков в каждой из представленных дисциплин. Отборочный и финальный этапы по дисциплине «World of Tanks» будет комментировать популярный танковый блогер Дмитрий (El Comentante), что сделает шоу еще более зрелищным. Просмотр турниров в режиме реального времени для всех желающих будет доступен и на его канале в YouTube.

Финальный бой в LAN-формате пройдет восьмого августа. По окончании турнира участников и победителей ждут призы от компании «Ростелеком», а также игровое золото от производителя игр «Wargaming» для финалистов в дисциплине «World of Tanks».